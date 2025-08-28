США допустили импорт отдельных российских бриллиантов

10:10 28.08.2025

Министерство финансов США опубликовало лицензию, разрешающую ввоз некоторых категорий российских бриллиантов. Документ размещен на официальном сайте ведомства 27 августа.

Согласно тексту лицензии, операции, ранее запрещенные постановлением от 8 февраля 2024 года, допускаются до 1 сентября 2026 года по восточному времени.

Главное условие: драгоценные камни должны находиться за пределами России до момента импорта в США. Кроме того, они не могут быть ввезены или повторно отправлены из России.

Льгота распространяется на бриллианты весом от одного карата, вывезенные из РФ до 1 марта 2024 года. Для камней от 0,5 карата установлен срок до 1 сентября 2024 года.