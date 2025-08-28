США допустили импорт отдельных российских бриллиантов
Министерство финансов США опубликовало лицензию, разрешающую ввоз некоторых категорий российских бриллиантов. Документ размещен на официальном сайте ведомства 27 августа.
Согласно тексту лицензии, операции, ранее запрещенные постановлением от 8 февраля 2024 года, допускаются до 1 сентября 2026 года по восточному времени.
Главное условие: драгоценные камни должны находиться за пределами России до момента импорта в США. Кроме того, они не могут быть ввезены или повторно отправлены из России.
Льгота распространяется на бриллианты весом от одного карата, вывезенные из РФ до 1 марта 2024 года. Для камней от 0,5 карата установлен срок до 1 сентября 2024 года.
Ещё пару лет, и вообще натуральные ювелирные бриллианты и нафиг не нужны будут. Ибо отличить натуральные от искусственных уже сейчас затруднительно, а установку для производства алмазов до 2.5 карата можно приобрести за жалких $750.000.
Меланьке трамповской брильянтиков наших захотелося!
Жадность диктует законы. Иногда более откровенно, иногда прикрываясь фиговым листком "интересов общества".
Министерство финансов США опубликовало лицензию, разрешающую обмен некоторых категорий российских бриллиантов на бусы, зеркала и телефоны.
Это же просто бизнессссс