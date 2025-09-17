Россияне стали покупать меньше золотых украшений

В первой половине 2025 года россияне приобрели 15,5 тонны золотых украшений, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Всемирного золотого совета (WGC).

По сведениям Федеральной пробирной палаты, спад оказался еще заметнее — 12,3% год к году, до 8,96 млн изделий. При этом ввод новых украшений в оборот сократился почти на 40%.

Как отмечает газета "Известия", основная причина снижения интереса покупателей — рекордное подорожание золота. Средняя цена унции в январе–сентябре составила $3165, что на 37% выше уровня прошлого года. В сентябре котировки достигли $3651 за унцию. По прогнозу Goldman Sachs, к 2026 году стоимость золота может вырасти до $4–5 тысяч.

Кроме высоких цен, на рынок влияет и замедление роста доходов россиян. Как отметил исполнительный директор «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков, покупательная способность снижается. Согласно данным Центробанка, индекс потребительских настроений в августе 2025 года уменьшился на 1,8 пункта по сравнению с прошлым годом и составил 103,2 пункта.

  1. 17.09.2025, 16:02
    Гость: Имрек

    Имеет место быть т.з. что кусок золотого рынка откусила криптовалюта. Её де мол легче через границу "перевозить", никакой шмон не выявит.

  2. 17.09.2025, 15:49
    Гость: Наконец то

    научились из китайских бронзовых гаек делать абручальные кольца (из Уральских Пельмений)!

  4. 17.09.2025, 15:04
    Гость: Бывалый

    Старый анекдот. Встречаются в пустыне двое, у одного бутылка с водой, а у другого слиток золота. Второй спрашивает почем твоя вода, он говорит слиток золота. Этот спрашивает а че так дорого? А ты иди поищи у кого дешевле.

  5. 17.09.2025, 12:26
    Гость: Может быть некуда складывать

    Сейфы переполнены, не кушать же золото на обед. Золотая орда иногда бывает лопается от перенасыщения. Но всё равно восстанавливается. Всё будет хорошо

