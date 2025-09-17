Россияне стали покупать меньше золотых украшений

09:10 17.09.2025

В первой половине 2025 года россияне приобрели 15,5 тонны золотых украшений, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Всемирного золотого совета (WGC).

По сведениям Федеральной пробирной палаты, спад оказался еще заметнее — 12,3% год к году, до 8,96 млн изделий. При этом ввод новых украшений в оборот сократился почти на 40%.

Как отмечает газета "Известия", основная причина снижения интереса покупателей — рекордное подорожание золота. Средняя цена унции в январе–сентябре составила $3165, что на 37% выше уровня прошлого года. В сентябре котировки достигли $3651 за унцию. По прогнозу Goldman Sachs, к 2026 году стоимость золота может вырасти до $4–5 тысяч.

Кроме высоких цен, на рынок влияет и замедление роста доходов россиян. Как отметил исполнительный директор «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков, покупательная способность снижается. Согласно данным Центробанка, индекс потребительских настроений в августе 2025 года уменьшился на 1,8 пункта по сравнению с прошлым годом и составил 103,2 пункта.