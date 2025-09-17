Россияне стали покупать меньше золотых украшений
В первой половине 2025 года россияне приобрели 15,5 тонны золотых украшений, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Всемирного золотого совета (WGC).
По сведениям Федеральной пробирной палаты, спад оказался еще заметнее — 12,3% год к году, до 8,96 млн изделий. При этом ввод новых украшений в оборот сократился почти на 40%.
Как отмечает газета "Известия", основная причина снижения интереса покупателей — рекордное подорожание золота. Средняя цена унции в январе–сентябре составила $3165, что на 37% выше уровня прошлого года. В сентябре котировки достигли $3651 за унцию. По прогнозу Goldman Sachs, к 2026 году стоимость золота может вырасти до $4–5 тысяч.
Кроме высоких цен, на рынок влияет и замедление роста доходов россиян. Как отметил исполнительный директор «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков, покупательная способность снижается. Согласно данным Центробанка, индекс потребительских настроений в августе 2025 года уменьшился на 1,8 пункта по сравнению с прошлым годом и составил 103,2 пункта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Имеет место быть т.з. что кусок золотого рынка откусила криптовалюта. Её де мол легче через границу "перевозить", никакой шмон не выявит.
научились из китайских бронзовых гаек делать абручальные кольца (из Уральских Пельмений)!
Он про свою з/п говорил.
Старый анекдот. Встречаются в пустыне двое, у одного бутылка с водой, а у другого слиток золота. Второй спрашивает почем твоя вода, он говорит слиток золота. Этот спрашивает а че так дорого? А ты иди поищи у кого дешевле.
Сейфы переполнены, не кушать же золото на обед. Золотая орда иногда бывает лопается от перенасыщения. Но всё равно восстанавливается. Всё будет хорошо