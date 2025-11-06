Представительница Чехии получила титул «Мисс Земля 2025»

09:06 6.11.2025

Представительница Чехии Натали Пушкинова стала победительницей международного конкурса красоты «Miss Earth 2025», который прошёл 5 ноября в Маниле (Филиппины). По сведениям официального сайта состязания, она была объявлена победительницей среди 78 участниц.

Титул «Мисс Земля Воздух» достался представительнице Исландии Соллис Вала Иварсдоттир, «Мисс Земля Вода» — участнице из Вьетнама Тринь Ми Ань, а звание «Мисс Земля Огонь» получила тайская модель Вари Нгамкхам.

Российская участница Елизавета Гурьянова попала в число двенадцати финалисток.

Конкурс «Мисс Земля», проводящийся с 2001 года, считается одним из крупнейших в мире вместе с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». Он ориентирован не только на красоту и сценическое мастерство, но и на экологическую тематику, поскольку победительницы становятся послами охраны окружающей среды.

Википедия

Организаторы подчёркивают, что главное отличие проекта — акцент на экологии и устойчивом развитии, а участницы участвуют в тематических проектах, посвящённых охране природы, сортировке отходов и образованию.

Натали Пушкинова — вторая представительница Чехии, завоевавшая корону конкурса: впервые страна победила в 2012 году.