Представительница Чехии получила титул «Мисс Земля 2025»

Представительница Чехии Натали Пушкинова стала победительницей международного конкурса красоты «Miss Earth 2025», который прошёл 5 ноября в Маниле (Филиппины). По сведениям официального сайта состязания, она была объявлена победительницей среди 78 участниц.

Титул «Мисс Земля Воздух» достался представительнице Исландии Соллис Вала Иварсдоттир, «Мисс Земля Вода» — участнице из Вьетнама Тринь Ми Ань, а звание «Мисс Земля Огонь» получила тайская модель Вари Нгамкхам.

Российская участница Елизавета Гурьянова попала в число двенадцати финалисток.

Конкурс «Мисс Земля», проводящийся с 2001 года, считается одним из крупнейших в мире вместе с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». Он ориентирован не только на красоту и сценическое мастерство, но и на экологическую тематику, поскольку победительницы становятся послами охраны окружающей среды.
Википедия

Организаторы подчёркивают, что главное отличие проекта — акцент на экологии и устойчивом развитии, а участницы участвуют в тематических проектах, посвящённых охране природы, сортировке отходов и образованию.

Натали Пушкинова — вторая представительница Чехии, завоевавшая корону конкурса: впервые страна победила в 2012 году. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 06.11.2025, 12:36
    Гость: Т9

    Стала 12-й это значит: 1)не победила; 2)не заняла место на подиуме; 3)не вошла в 10-ку сильнейших и т.д.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Главный раввин России обвинил муфтия Чечни в попытке нарушить межконфессиональный мир
© KM.RU
Электроэнергию для населения выводят на коммерческие цены
WP узнала об обращении Венесуэлы за военной помощью к России
На Украине упоминание Кутузова признали пропагандой «российского империализма»
Избранное
Гражданская оборона «Инструкция по выживанию»
Как построить дом, чтобы в дальнейшем не переплачивать без надобности?
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
Коррозия металла «Садизм» (2CD + 2 наклейки + открытка + медиатор)
Веня Д'ркин «Первые записи» (2 CD)
Флип «Скверная муза» (рецензия на клип)
Западный Фронт «Зимняя Фантазия»
Фестиваль «Музыкальное сердце театра» внес свой вклад в нашу победу над Бродвеем
MISHA MAR «СеЛяВи» (интернет-сингл)
Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО
След пепла «Шепот темноты»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации