20:21 4.12.2025

Институт цвета Pantone объявил главный оттенок 2026 года — «облачный танцор». По словам экспертов, нейтральный белый привнесет в этот шумный мир спокойствие.

© Pantone

«Окружающая нас какофония стала подавляющей, мешая нам услышать голос нашего внутреннего «я». Cloud Dancer помогает нам сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов», — приводит слова главы Pantone Литрис Эйсман Газета.RU.

В декабре 2024 года Институт цвета Pantone назвал Mocha Mousse главным оттенком 2025 года. Там отметили, что этот цвет пронизан богатством и напоминает шоколад или кофе.

© Pantone

Институт цвета, совместно с ведущими дизайнерами и специалистами индустрии, выбирает цвет года в зависимости от модных и общественных тенденций.