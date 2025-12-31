Калининградский комбинат выпустил новогодние игрушки из янтаря

09:30 31.12.2025

Янтарный комбинат, входящий в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростех», подготовил к новогодним праздникам лимитированную серию подарочных наборов с елочными игрушками из янтаря. Фигурки сказочных персонажей — от Деда Мороза до Щелкунчика и Снеговика — выполнены полностью вручную из солнечного камня. На создание каждой миниатюры мастер тратил не менее восьми часов кропотливой работы.

Всего изготовлено 50 наборов, каждый включает по три разные фигурки. Один комплект состоит из Деда Мороза, Снегурочки и ели, второй — из Щелкунчика, Балерины и Мышиного короля, третий — из Санта-Клауса, Снеговика и янтарной шишки. Высота изделий варьируется от 3 до 7 сантиметров, а вес — от 10 до 20 граммов.

Игрушки выполнены в технике художественной резьбы по янтарю — одной из классических ювелирных технологий. Мастер использует природные оттенки, прозрачность и характерную «теплоту» камня, добиваясь высокой детализации и выразительности образов.

Как отмечает технолог Калининградского янтарного комбината Ирина Кузнецова, янтарь имеет органическое происхождение и требует особенно бережного подхода. Работа резчика сравнима с трудом скульптора: специалист аккуратно убирает лишнее, соблюдая максимальную точность. Ручное изготовление делает каждое изделие эксклюзивным и неповторимым.

Российская школа обработки янтаря начала формироваться одновременно с основанием Калининградского комбината в 1947 году и получила новое развитие в последние десять лет. Сегодня предприятие выпускает около 170 тысяч изделий ежегодно, сочетая традиционные техники с современными экспериментальными решениями. В текущем году комбинат представил несколько новых коллекций, среди которых «Космос», «Янтарный изумруд», «Тепло Балтики», а также сверхлегкие украшения с янтарем и драгоценными металлами.

Фото: Калининградский янтарный комбинат