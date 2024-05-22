Владимир Воронин (ФСК) о гармонии в семье и отношениях с бывшей женой

13:23 22.05.2024

Владимир Воронин (ФСК – Фанат Спортивного Карате) успешен не только в публицистике. Ему удалось сохранить прекрасные отношения с бывшей женой после развода. Даже несмотря на второй брак. Мы поговорили с блогером и узнали, как ему это удалось.

Ситуации, когда бывшие супруги сохраняют многолетнюю дружбу и продолжают заботиться друг о друге после расставания – редкость. Блогер Владимир Воронин, публикующий в сети материалы под ником ФСК (Фанат Спортивного Карате) отмечает, что никогда не понимал взаимной агрессии близких людей. Ему удалось сохранить теплые отношения с бывшей женой. Последняя хорошо ладит с нынешней супругой публициста и никогда не препятствует ему в общении с их совместными детьми.

Как признается Владимир, он может сформулировать несколько правил сохранения дружбы с бывшей женой. Однако ключевое значение имели человеческие качества обоих супругов – они смогли обо всем договориться еще до развода и расстаться без взаимных претензий. Воронин говорит и о том, как много экс-супруга значит для него, насколько ценной была ее помощь на протяжении всей совместной жизни. И отмечает, что настолько близкий человек ни при каких обстоятельствах не может стать чужим.

Биография Владимира Алексеевича Воронина

Раннее увлечение единоборствами во многом определило не только судьбу, но и характер блогера. Занятия карате, которые долгое время были для него абсолютным приоритетом, на непродолжительный период времени потеряли значение из-за серьезной травмы и вынужденного отказа от профессиональной карьеры. Однако семья Владимира поддержала его и помогла преодолеть трудности. Значительную роль в этом сыграла бывшая жена блогера.

Детские и юношеские годы

Будучи ответственным и развитым ребенком, Владимир Алексеевич Воронин также отличался коммуникабельностью. У него было много друзей и знакомых, он легко находил общий язык не только со сверстниками, но и со старшеклассниками. Проводил с ними много времени и одновременно демонстрировал успехи в школе, участвовал в районных олимпиадах.

На фоне других детей Владимир всегда отличался целеустремленностью. Его увлечения быстро превращались в нечто большее, чем просто хобби. При этом он осознавал свои обязанности и выполнял их. Родители будущего блогера отмечали, что он был абсолютно беспроблемным ребенком. Воронин младший при этом говорил, что ценил труд матери и отца – то, сколько сил они направляли в его воспитание. Поэтому не мог быть неблагодарным.

Занятия спортом

Владимир Воронин говорит, что занимается карате с шестилетнего возраста. Впервые его привели туда родители, которые хотели обеспечить нормальное физическое развитие ребенка. Они и представить себе не могли, что вскоре он начнет уделять спортивному карате так много времени, мечтать о профессиональной карьере и интенсивно тренироваться.

«Тренеры видели во мне перспективы, – говорит Воронин. – Я занимался спортивным карате с четкой целью однажды стать чемпионом мира. И у меня действительно были шансы. Родители беспокоились и сегодня я их хорошо понимаю. Они считали, что рано или поздно я получу серьезную травму из-за высоких нагрузок. Это действительно произошло, но никак не было связано с тренировками и турнирами».

Владимир получил травму на летних каникулах. Тогда вместе с родителями он поехал на море, где оступился и неудачно упал. После этого Воронин предложил семье на какое-то время перестать беспокоиться – обещал не возвращаться к тренировкам до полного восстановления. На последнее ушло несколько месяцев – кости срослись быстро, однако сопутствующие повреждения еще долго давали о себе знать.

Как отмечает Владимир Воронин, для преданного фаната спортивного карате столь длительный «простой» был настоящей пыткой. Однако он сдержал обещание и не возвращался к тренировкам до полного восстановления после травмы. Но даже успешно пройденная реабилитация не позволила блогеру снова набрать соревновательную форму. Тренировки давались ему гораздо сложнее, чем раньше. Вскоре Владимир решил оставить попытки построить профессиональную спортивную карьеру. Пережить это было нелегко.

Образование и карьера

Не потерять вкус к жизни блогеру помогло знакомство с бывшей женой Александрой. Как говорит Владимир Воронин, семья всегда имела для него приоритетное значение. И как только он встретил будущею супругу, то сразу понял, что они будут вместе. Общение и взаимная поддержка помогли экс-спортсмену прийти в себя. Он настроился на получение образования. К тому времени карате утратило для него приоритетное значение.

Поступление в университет

В том же году Владимир Воронин принял решение о получении юридического образования. Он поступил в вуз, который в дальнейшем успешно окончил. Родители и бывшая супруга полагали, что он забудет о спортивном карате и сосредоточится на учебе. Однако этого не произошло. Будущий блогер вновь приступил к тренировкам. Но на этот раз он понимал, что сможет принимать участие только в любительских турнирах. На профессиональную карьеру рассчитывать не приходилось по объективным причинам.

С 2009 года Воронин принимает участие в региональных соревнованиях. Он часто занимает призовые места в турнирах среди любителей. Большой перерыв в соревновательной практике блогер объясняет именно желанием получить качественное образование и построить карьеру. Несколько лет он тренировался без выступлений. Однако это лишь повысило его интерес к любительским турнирам, которые раньше он считал исключительно символическими.

Госслужба и работа в сфере недвижимости

Будущий блогер успешно окончил вуз. В том же году Владимир Воронин начал работать в районной администрации. Был чиновником, в обязанности которого преимущественно входила подготовка различных документов. Работа, в которой экс-спортсмен изначально видел перспективы, со временем стала для него рутиной.

Посоветовавшись с бывшей супругой, Владимир Воронин оставил госслужбу и решился на смену сферы деятельности. Несколько месяцев он проходил переподготовку, после чего согласился на предложение о работе от группы компаний, занимавшейся недвижимостью. Этот выбор был удачным – будущему блогеру удалось построить карьеру.

Движение вверх происходило стремительно:

Воронин стал главой одного из отделов. Заручился доверием руководства. Выстроил нормальные отношения с подчиненными. Решил проблему кадрового дефицита. Смог оптимизировать бюджеты.

К тому же блогеру удалось заручиться поддержкой руководителя группы компаний в части собственных увлечений. На работе знают о его развитии в публицистике и не видят в этом минусов: «По-моему там есть только положительные стороны, – говорит глава ГК. – ФСК (Владимир Воронин) популяризирует спорт, вдохновляет родителей приводить детей в секции. Ведение блога при этом не мешает работе. Поэтому недостатков в увлечении нашего специалиста я не вижу».

Увлечение публицистикой

Спортивный обозреватель Владимир Воронин взял себе никнейм Фанат Спортивного Карате (ФСК) еще в далеком 2016 году. Тогда он решил популяризировать любимое единоборство, рассказывая о нем широкой аудитории. И это удалось сделать во многом благодаря поддержке бывшей жены спортивного обозревателя.

Создание блога

Блогер Владимир Воронин решил писать про спортивное карате спонтанно. В какой-то момент он просто читал актуальные новости и наткнулся на материал низкого качества. Это была новость о единоборстве. Экс-спортсмену не понравились ни подача, ни содержание. Он понял, что если все материалы будут именно такого качества, то популяризировать боевое искусство будет крайне сложно. Несмотря на все преимущества спортивного карате.

Бывшая жена Владимира Воронина поддержала его решение начать заниматься публицистикой. Она также помогала ему с рутинными процессами, оформлением и корректурой материалов. Блогер отмечает, что просто не справился бы без поддержки бывшей жены.

«Мне было приятно помогать близкому человеку, – говорит Александра Воронина. – Я прекрасно понимала, что для блога Владимир делал максимум с благой целью. Он мечтал привлечь внимание к любимому виду спорта, вдохновить людей на тренировки и ведение здорового образа жизни. И я рада, что бывшему мужу это в итоге удалось».

Актуальные результаты

Сегодня Владимир Воронин (ФСК) – популярный блогер, чьи публикации активно цитируются в СМИ. У него часто берут комментарии, он выступает приглашенным гостем на различных обсуждениях.

Блогер заявляет, что ставит перед собой вполне достижимые цели:

популяризировать спорт;

обеспечить достаточное внимание к единоборству;

вдохновить людей заниматься спортом и прививать любовь к физкультуре детям;

решить актуальные проблемы спортивного карате;

внести изменения в действующие регламенты.

Фанат Спортивного Карате признается, что не ждет быстрых перемен и не переоценивает роль блога в их инициировании. Однако, как Вспоминает Владимир Воронин, ему удавалось выпустить несколько резонансных материалов, которые послужили катализатором реформ.

Семья Владимира Алексеевича Воронина

Сегодня блогер, известный как ФСК, женат вторым браком. Он не оставляет карьеру, но стремится уделять достаточно времени публицистике. Вместе с нынешней женой обозреватель продолжает работать над повышением качества материалов.

Знакомство с первой супругой и первый брак

Как отмечал Воронин, семья всегда была его приоритетом. С бывшей женой Александрой он познакомился в юности, в один из самых сложны периодов в своей жизни. Тогда девушка очень поддерживала его, и будущий блогер стремился отвечать тем же.

У пары родилось двое детей. Старший сын Владимира сегодня тоже увлекается карате и мечтает о профессиональной карьере. Блогер полагает, что при удачном стечении обстоятельств у него может все получиться. Однако не может не переживать за сына – все же профессиональный спорт всегда связан с повышенным травматизмом.

Бывшая жена экс-спортсмена положительно относится к тому, что ее ребенок увлекается карате. Владимир Воронин отмечает, что она никогда не препятствовала тренировкам. И понимала, что рано или поздно сын захочет пойти по стопам отца.

Второй брак Воронина

Сегодня Владимир Алексеевич женат во второй раз. С 2022 года Воронин проживает с нынешней супругой в Москве. Он отмечает, что познакомился с ней через несколько лет после расставания с бывшей женой. Поэтому семья восприняла новости о его новом браке абсолютно спокойно.

Нынешняя супруга блогера ладит с его бывшей женой. Женщины проводят вместе много времени, обе посещают семейные праздники. Владимир при этом отмечает, что в его отношениях никогда не было места ревности – они строились на доверии и взаимном уважении. Причем с обеих сторон. В этом блогер видит основу крепких и здоровых отношений между взрослыми людьми, за которые стремится держаться на протяжении всей жизни.