Татьяна Саморукова-Затучная: почему старые школы больше не работают и как выбрать наставника в новой реальности?

15:00 16.07.2025

Выбор образовательного пути для психолога сегодня – это не просто выбор вуза или методики. Это выбор философии: оставаться в рамках застывших догм или стать частью живого, развивающегося процесса, где теория служит практике, а не наоборот.

Пропасть между университетской скамьей и креслом в терапевтическом кабинете – чувство, знакомое многим начинающим психологам. С одной стороны – фундаментальные знания, авторитет классических школ и строгие академические каноны. С другой – живые, непредсказуемые запросы клиентов, которые живут в мире информационного шума, цифрового давления и постоянных перемен. Старые карты не всегда помогают ориентироваться на новой местности, а каноны, которые казались незыблемыми, на практике оказываются бессильны.

Как сегодня отличить работающие методики от устаревших подходов? Где найти наставника, который научит не просто цитировать теорию, а мыслить гибко, действовать смело и по-настоящему помогать? И почему уход от бюрократических систем – это не профанация профессии, а необходимое условие для ее развития?

На эти вопросы ответила Татьяна Викторовна Саморукова-Затучная – психолог, тренер и супервизор с 30-летним стажем и основатель Международного Университета Психологии и Психотерапии (МУПиП). Человек, который прошел этот путь от и до: от блестящей карьеры в рамках авторитетного гештальт-сообщества до создания собственной уникальной образовательной программы, свободной от догм и формализма.

Вы приняли решение основать собственный образовательный проект, уйдя от ограничений и бюрократических барьеров. На что сегодня должен обращать внимание молодой специалист при выборе обучения и супервизора, чтобы не попасть в ловушку устаревших догм и получить реальные, работающие навыки для помощи людям?

— Прежде всего, я советую каждому, кто только вступает на путь психолога, тщательно присмотреться к содержанию программ и философии учебного заведения. Обратите внимание: совпадает ли их миссия с тем, что важно именно вам? Изучите, насколько преподаватели не просто цитируют классиков, а умеют применять теорию к реальным случаям. Ищите супервизора, который готов делиться результатами своей практики — не только словами, но и «живыми» кейсами, готовыми для анализа. Спросите себя: где я смогу одновременно получить глубокие теоретические знания и тут же влиться в практическую работу, не дожидаясь «последнего курса» или «одобрения кафедры»? Настоящий профессионал не будет бояться демонстрировать свои ошибки и уроки, потому что знает: именно они закаляют и создают фундамент для подлинного мастерства.

Критики могли бы сказать, что отказ от "догм" и "бюрократии" может привести к профанации профессии, появлению "самоучек" без фундаментальной базы. Как в вашей системе обучения удается найти баланс между гибкостью, практической направленностью и сохранением необходимой научной и этической основы профессии, чтобы не обесценить ее?

— Я прекрасно понимаю такие опасения — ведь критика живет гораздо легче, чем созидание. Но в нашем университете мы твердо стоим на том, что практика в отрыве от коренных, базовых навыков — ничто. У нас есть негласное правило: любая супервизия или мастер‑класс начинается с фундаментальных принципов психики и законов гештальта, а затем мы сразу переходим к тому, как эти принципы проявляются в жизни клиентов. Мы требуем от слушателей не просто знать учебники, а уметь переводить каждую теорию в четкую, осязаемую стратегию работы с реальными людьми. Этическая составляющая для нас не декорация, а краеугольный камень — мы учим не только «что делать», но и «почему именно так». И если кто-то стремится обойти эти правила, скрывая собственную неуверенность за яркими обещаниями «быстрого успеха», мы всегда возвращаем разговор к качеству, а не к пиару.

Вы говорите об устаревании классических подходов. В чем, на ваш взгляд, заключается главный "разрыв" между академической, университетской психологией, которая все еще доминирует во многих вузах, и реальными, "живыми" запросами клиентов, которые приходят в кабинет сегодня? Какие именно современные вызовы (например, информационный шум, кризис идентичности, скорость жизни) старая школа игнорирует?

— Мир развивается стремительнее, чем программа любого классического курса. Еще десять лет назад технологии и медиа работали на замедление нашей жизни: мы читали книги, ждали газет, письма приходили неделями. Сегодня же мы живем в эпоху беспрерывного потока: новости, соцсети, мессенджеры — все это формирует новую «психологию мгновения». Клиенты приходят не просто с тревожностью или сниженной самооценкой — они ищут смыслы в информационном хаосе, пытаются выстроить идентичность в мире, где «Я» становится продакт-плейсментом под лайки и чужие ожидания. Классика часто не может дать инструменты для работы именно с этим давлением скорости, когда решения нужно принимать за секунды, а последствия ощущаются всю жизнь. Поэтому мы делаем ставку на мультидисциплинарность: интегрируем исследования нейропсихологии, арт-терапии и даже телесно‑ориентированных практик, чтобы каждый психолог умел гибко реагировать на вызовы времени и помогать человеку не просто «прогуляться по эмоциям», а найти четкий вектор действий в его конкретных условиях.

Таким образом, выбор образовательного пути для психолога сегодня – это не просто выбор вуза или методики. Это выбор философии: оставаться в рамках застывших догм или стать частью живого, развивающегося процесса, где теория служит практике, а не наоборот.

Как подчеркивает Татьяна Викторовна, главное – найти баланс между фундаментом и гибкостью.

В итоге, выбирая путь, помните: настоящий психолог – это не хранилище готовых советов, а мастер по созданию личных сценариев изменений. Школы и супервизоры, которые объединяют строгость науки, богатство практики и горячее сердце эмпатии, помогут вам стать таким проводником.

И именно на такие проекты, где теория встречается с живым опытом и каждое новое поколение специалистов рождает свое неповторимое лицо профессии, стоит обращать внимание в первую очередь.