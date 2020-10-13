Как установить каплевидную теплицу

21:32 18.07.2025

Если в качестве укрывного материала используют сотовый поликарбонат, предварительно с него нужно снять защитную пленку. Крепление удобно проводить на кровельные саморезы, укрывают теплицу по образующей поверхности дуги.

Опытным садоводам и тем, кто только начинает осваивать возделывание растений в закрытом грунте, важно знать, как собрать каплевидную теплицу, чтобы конструкция была прочной, функциональной и долговечной. Форма крыши у такой конструкции напоминает перевернутую капельку, установка каплевидной теплицы требует соблюдения особых требований. Сборка каркаса, крепление укрывного материала, дополнительное применение утеплителя – важен каждый этап.

Подготовка фундамента

Чтобы каплевидная теплица из поликарбоната была прочной, устойчивой к подвижности грунта, ветровой нагрузке, важно правильное устройство фундамента. Его можно выполнить из бруса или кирпича, выбор материала зависит от размера, веса конструкции, типа грунта. Если основание выполняют из древесины, ее нужно предварительно обработать антисептиком, пропиткой для защиты от влаги.

Для кирпичного фундамента подготавливают углубление, предварительно сняв плодородный слой почвы. Оборудование кирпичного фундамента требует дополнительной гидроизоляции, формирования вентиляционных отверстий. Монтаж более трудоемкий в сравнении со строительством фундамента из бруса, но кирпичный вариант более надежный. Рекомендуется устанавливать теплицу «капля» на ровной площадке, имеющей минимальный уклон.

Возведение каркаса

Когда фундамент готов, можно собирать каркас. Последовательность действий во многом зависит от материала, из которого он изготовлен, рекомендаций в инструкции. Распространенные материалы – алюминиевый профиль с оцинковкой, трубы из прочного пластика. Перед началом монтажа металлические элементы обрабатывают антикоррозионным составом, дальнейшие этапы:

Сборка торцевых частей. Передняя и задняя стенки должны быть собраны на ровной поверхности, после этого торец устанавливают на блоки фундамента. Чтобы конструкция была устойчива, можно использовать временные опоры.

Установка вертикальных стоек боковых стенок.

Монтаж горизонтальных перемычек, фиксация мест соединения.

Закрепление дуговых элементов крыши, проверка правильности расположения.

Проверить, что дуга крыши находится в правильном положении, можно с помощью шаблона. Приступать к монтажу укрывного материала можно только после проверки правильности сборки каркаса.

Как правильно накрыть поликарбонатом теплицу

Если в качестве укрывного материала используют сотовый поликарбонат, предварительно с него нужно снять защитную пленку. Крепление удобно проводить на кровельные саморезы, укрывают теплицу по образующей поверхности дуги. Оптимальный шаг между местами крепления составляет 30 – 40 см, зависит от высоты конструкции.

Листы поликарбоната соединяют внахлест, крепеж в местах соединения двух листов выполняют одновременно. Для обрезки укрывных листов и придания нужной формы используют строительный нож. Приобретение теплицы в проверенной, надежной компании гарантирует простоту монтажа, долговечность конструкции, удобство использования.