Как выбрать репетитора для ребенка при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ: практические рекомендации

15:42 5.08.2025

Если репетитор избегает конкретики — это плохой знак.

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — серьезное испытание для школьников, и качество подготовки во многом зависит от правильно выбранного репетитора. Разберемся, как найти специалиста, который действительно поможет ребенку достичь высоких результатов.

1. Когда нужен репетитор: определяем необходимость

Далеко не всем ученикам требуется дополнительная подготовка с репетитором. Однако помощь профессионала необходима, если:

Имеются значительные пробелы в знаниях по предмету.

Успеваемость ниже среднего (постоянные "тройки" или "двойки").

Ребенок планирует поступать в престижный вуз и ему нужны высокие баллы (80+).

Школьная программа не дает достаточной подготовки к формату экзамена.

Ученику не хватает мотивации или дисциплины для самостоятельной подготовки.

Важно: Даже при хорошей успеваемости репетитор может быть полезен, если цель — 90+ баллов. В этом случае нужен преподаватель, специализирующийся на сложных заданиях второй части.

2. Критерии выбора репетитора: на что смотреть в первую очередь

Опыт и специализация

Идеальный вариант — преподаватель с 5+ годами подготовки именно к ЕГЭ/ОГЭ. Опыт работы в школе или вузе полезен, но не обязателен — многие сильные репетиторы работают исключительно индивидуально.

Образование

Для технических предметов (математика, физика, информатика) важно техническое образование. Для гуманитарных — профильное (филологическое, историческое и т.д.).

Результаты учеников

Попросите предоставить статистику: средний балл, количество высоких результатов (80+), примеры работ. Насторожить должно отсутствие конкретных цифр.

Методика работы

Хороший репетитор:

Использует актуальные материалы (ФИПИ, свежие сборники).

Регулярно проводит пробные тестирования.

Дает обратную связь по ошибкам.

Совет: Молодые преподаватели часто лучше владеют современными методиками, а опытные — глубже знают специфику экзаменов.

3. Вопросы для первого собеседования

При первой беседе обязательно задайте:

Какой средний балл у ваших учеников? Можете показать примеры работ?

По каким материалам занимаетесь? (Должны быть упомянуты сборники под редакцией ФИПИ).

Как строится занятие? (Идеально: 30% теории, 70% практики).

Как отслеживаете прогресс? (Должны быть контрольные срезы).

Важно: Если репетитор избегает конкретики — это плохой знак.

4. Онлайн-формат: достойная альтернатива

Если нет возможности найти хорошего репетитора офлайн, рассмотрите онлайн-варианты:

Преимущества:

Доступ к лучшим преподавателям из любого города.

Часто более доступная цена.

Возможность заниматься в удобное время.

Популярные варианты:

Онлайн-школы (Фоксфорд, Умскул) — системная подготовка с домашними заданиями.

Платформы (Профи.ру, Ваш репетитор) — большой выбор преподавателей.

Групповые курсы — бюджетный вариант с элементами соревнования.

Недостатки:

Требуется высокая самоорганизация.

Меньше индивидуального подхода в групповых форматах.

Заключение

Главное при выборе репетитора — не цена и не громкое имя, а:

Соответствие вашим целям (ликвидация пробелов или подготовка на высокий балл).

Умение преподавателя найти подход к ребенку.

Прозрачная система отслеживания прогресса.

Потратьте время на поиск — это инвестиция в будущее вашего ребенка!

Дополнительный совет: Перед окончательным выбором договоритесь о пробном занятии. Так вы сможете оценить, комфортно ли ребенку с этим преподавателем.

Благодарим за помощь при подготовке материала "Умскул Репетиторы" - онлайн платформу где можно выбрать репетитора.