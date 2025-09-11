Ломбард: как это работает и в каких случаях пригодится
Иногда возникают ситуации, когда деньги нужны немедленно, а банки и МФО отказывают в кредите. В этом случае решением проблемы станет обращение в ломбард. Рассмотрим подробнее, что такое ломбард и как он работает.
Что такое ломбард?
Ломбард — это организация, в которой можно оформить займы под залог ценных изделий. Большинство компаний принимают золото: это могут быть серьги, цепи, подвески, браслеты и другие ювелирные изделия из драгоценного металла. Проводится их оценка, после чего клиенту выдаются денежные средства. Он обязуется вернуть долг и уплатить проценты, а при невыплате ломбард отправляет изделие на перепродажу. Такие организации принимают в качестве залога бытовую технику и иные ценные предметы.
Определение и основные функции
Ломбард — это коммерческая организация, которой разрешено Центробанком выполнять следующие действия:
- оформлять займы под залог золота, бытовой техники или иных ценностей;
- принимать имущество на хранение;
- перепродавать невыкупленные предметы залога.
История и развитие ломбардов
Впервые такие организации возникли еще в Древнем Риме. В России аналоги появились в XVIII веке, а первый частный ломбард был открыт в Вологде в 1888 году. В Советский период они были национализированы, но в 1990-е годы вновь стали частными. С 2007-года ломбардная деятельность регулируется Центробанком.
Как работает ломбард?
Рассмотрим детально, как работает ломбард. Быстрое оформление займа проводится по простой схеме.
Процесс оформления займа под залог
Клиент приходит в офис ломбарда и приносит ценную вещь. Оценщик определяет стоимость ювелирного изделия или техники и устанавливает сумму, которую ломбард может предоставить под залог.
Оценка залога
Оценка золота проводится по двум ключевым параметрам: весу и пробе. Для определения пробы золота оценщик изучает маркировку, а также проводит исследование с помощью реагента: оно должно подтвердить, что содержание золота соответствует заявленному. Проба золота определяет ценность изделия. Оно взвешивается, после чего рассчитывается цена с учетом стоимости за 1 г.
Условия и сроки займа
Условия, по которым работает ломбард, прописываются в Уставе организации. С ними можно ознакомиться на официальных сайтах. На сайте ломбарда 585может быть проведена онлайн-оценкаювелирных изделий и техники: укажите в специальных формах на сайте вес, пробу ювелирного изделия или модель техники, чтобы узнать их предварительную стоимость.
Возврат залога и погашение долга
Если клиент успешно возвращает займ и уплачивает проценты за пользование услугой, он получает изделие обратно. Если он не справляется с обязательствами, украшение или иной предмет залога отправляется на перепродажу.
В каких случаях стоит обращаться в ломбард?
Важно понимать суть работы ломбарда: это не кредитная организация, поэтому ее не интересует доход клиента или его кредитная история. Сюда можно обращаться, если деньги нужны немедленно и есть ненужное золотое украшение или техника.
Преимущества ломбардов
Система работы ломбардов имеет ряд преимуществ:
- выдача денежных средств уже в день обращения;
- никаких звонков коллекторов из-за просроченных долгов;
- отсутствие риска. Продажа залога компенсирует непогашенную задолженность — клиент ничего не должен ломбарду в случае невыкупа.
Заключение
Воспользоваться услугами сети ломбардов стоит, когда деньги нужны немедленно, а банки отказывают в кредите. Это просто, безопасно и выгодно, в чем уже убедились тысячи клиентов таких организаций.
