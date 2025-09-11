Ломбард: как это работает и в каких случаях пригодится

17:47 11.09.2025

Как работает ломбард и когда он может выручить? В каких случаях стоит обращаться в ломбард и как происходит погашение долга — читайте об этом в нашем материале.

Иногда возникают ситуации, когда деньги нужны немедленно, а банки и МФО отказывают в кредите. В этом случае решением проблемы станет обращение в ломбард. Рассмотрим подробнее, что такое ломбард и как он работает.

Что такое ломбард?

Ломбард — это организация, в которой можно оформить займы под залог ценных изделий. Большинство компаний принимают золото: это могут быть серьги, цепи, подвески, браслеты и другие ювелирные изделия из драгоценного металла. Проводится их оценка, после чего клиенту выдаются денежные средства. Он обязуется вернуть долг и уплатить проценты, а при невыплате ломбард отправляет изделие на перепродажу. Такие организации принимают в качестве залога бытовую технику и иные ценные предметы.

Определение и основные функции

Ломбард — это коммерческая организация, которой разрешено Центробанком выполнять следующие действия:

оформлять займы под залог золота, бытовой техники или иных ценностей;

принимать имущество на хранение;

перепродавать невыкупленные предметы залога.

История и развитие ломбардов

Впервые такие организации возникли еще в Древнем Риме. В России аналоги появились в XVIII веке, а первый частный ломбард был открыт в Вологде в 1888 году. В Советский период они были национализированы, но в 1990-е годы вновь стали частными. С 2007-года ломбардная деятельность регулируется Центробанком.

Как работает ломбард?

Рассмотрим детально, как работает ломбард. Быстрое оформление займа проводится по простой схеме.

Процесс оформления займа под залог

Клиент приходит в офис ломбарда и приносит ценную вещь. Оценщик определяет стоимость ювелирного изделия или техники и устанавливает сумму, которую ломбард может предоставить под залог.

Оценка залога

Оценка золота проводится по двум ключевым параметрам: весу и пробе. Для определения пробы золота оценщик изучает маркировку, а также проводит исследование с помощью реагента: оно должно подтвердить, что содержание золота соответствует заявленному. Проба золота определяет ценность изделия. Оно взвешивается, после чего рассчитывается цена с учетом стоимости за 1 г.

Условия и сроки займа

Условия, по которым работает ломбард, прописываются в Уставе организации. С ними можно ознакомиться на официальных сайтах. На сайте ломбарда 585может быть проведена онлайн-оценкаювелирных изделий и техники: укажите в специальных формах на сайте вес, пробу ювелирного изделия или модель техники, чтобы узнать их предварительную стоимость.

Возврат залога и погашение долга

Если клиент успешно возвращает займ и уплачивает проценты за пользование услугой, он получает изделие обратно. Если он не справляется с обязательствами, украшение или иной предмет залога отправляется на перепродажу.

В каких случаях стоит обращаться в ломбард?

Важно понимать суть работы ломбарда: это не кредитная организация, поэтому ее не интересует доход клиента или его кредитная история. Сюда можно обращаться, если деньги нужны немедленно и есть ненужное золотое украшение или техника.

Преимущества ломбардов

Система работы ломбардов имеет ряд преимуществ:

выдача денежных средств уже в день обращения;

никаких звонков коллекторов из-за просроченных долгов;

отсутствие риска. Продажа залога компенсирует непогашенную задолженность — клиент ничего не должен ломбарду в случае невыкупа.

Заключение

Воспользоваться услугами сети ломбардов стоит, когда деньги нужны немедленно, а банки отказывают в кредите. Это просто, безопасно и выгодно, в чем уже убедились тысячи клиентов таких организаций.