13:45 8.09.2025

Агрессивную "анти-Россию" удалось вылепить из Финляндии даже быстрее, чем из Украины. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"Из Суоми, имеющей в анамнезе геноцид славянского населения и местную благодатную националистическую почву, даже быстрее, чем из Украины, вылепили агрессивную "анти-Россию": вместо обсуждавшихся на каком-то этапе планов финляндизации "незалежной" оперативно произошла украинизация самой Финляндии", - подчеркнул он.

По словам Медведева, "доходит и до смешного". "Финляндия всерьез рассматривает присоединение к бредовой и губительной для природы инициативе Польши и Литвы по искусственному заболачиванию собственной территории в качестве защиты от якобы неминуемого "российского вторжения", - отметил замглавы СБ РФ.