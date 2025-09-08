Медведев: из Финляндии вылепили «анти-Россию» быстрее, чем из Украины
Агрессивную "анти-Россию" удалось вылепить из Финляндии даже быстрее, чем из Украины. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".
"Из Суоми, имеющей в анамнезе геноцид славянского населения и местную благодатную националистическую почву, даже быстрее, чем из Украины, вылепили агрессивную "анти-Россию": вместо обсуждавшихся на каком-то этапе планов финляндизации "незалежной" оперативно произошла украинизация самой Финляндии", - подчеркнул он.
По словам Медведева, "доходит и до смешного". "Финляндия всерьез рассматривает присоединение к бредовой и губительной для природы инициативе Польши и Литвы по искусственному заболачиванию собственной территории в качестве защиты от якобы неминуемого "российского вторжения", - отметил замглавы СБ РФ.
Все эти народности - и на юге, и на западе - подсознательно чувствуют свою ущербность на фоне русского менталитета, поэтому и ненавидят русских, так как себя ненавидеть отсутствие совести не позволяет. Поэтому они хотят - с помощью всяких чубайсов и зильбертрудов - изменить ментальный код русских, перенацелив их на деньги, барахло и удовольствия.
рассказ-очерк "Немножко Финляндии", 1909 год. Обьясняет в русско-финских отношениях практически всё.
ты ещё в Питере не жил.
Замглавы Совбеза РФ провалил миссию при поездке на КПП с Финляндией. Ему отказали в открытия коридора для возможного бегства его и членов правительства РФ через финляндию. Короче фины его послали.
Попытка пробить коридор для себя и семьи не увенчалась успехом. В отместку он ополчился на финов. Медведев заявил, что у России есть основания пересмотреть отказ от требований репараций с Финляндии по итогам Второй мировой войны, в которой финны участвовали на стороне Германии.
Зампред Совбеза РФ утверждает, что после вступления Финляндии в НАТО Хельсинки начал нарушать ранее подписанные договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и положения Договора об основах отношений с РФ 1992 года, который запрещает использование вооруженных сил за пределами финской территории.
Он заявляет, что СССР добровольно отказался от части репараций, из предусмотренных договором 300 млн долл. Финляндия выплатила только 226,5 млн, тогда как РФ оценивает ущерб в 20 трлн рублей (около 222 млрд долл.)