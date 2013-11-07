Где заказать капкейки оптом для праздника в Москве

14:09 21.10.2025

Подготовка даже к небольшому семейному празднику отнимает много времени и сил. Нужно предусмотреть много мелочей.

Один из важных пунктов – составление меню и выбор угощений для гостей. Помимо основных блюд, на большинстве мероприятий оформляется сладкий стол. В отдельной зоне представлены сладкие угощения для гостей. Это может быть не только торт, но и порционные десерты. Один из наиболее популярных вариантов – капкейки. Это мини-кексы, которые подаются в индивидуальной упаковке – в капсулах. Не нужно использовать дополнительную посуду и столовые приборы.

Капкейки будут уместны как на небольшом празднике, так и на масштабном ивент-мероприятии, корпоративе, свадьбе или другом торжестве. Если вы хотите заказать кондитерские изделия оптом в большом количестве, то обязательно обращайтесь в кондитерскую Пироженка.рф. Здесь работают талантливые кондитеры, которые готовят разнообразные десерты из свежих продуктов, используя выверенные и проверенные рецептуры. Одно из направлений – выпечка вкусных капкейков с разными начинками:

ванильные;

шоколадные;

фруктовые.



При заказе вы можете выбрать не только наполнение десерта, но и оформление. Помимо традиционной кремовой шапочки для украшения могут использоваться свежие ягоды и фрукты, цветы из мастик и шоколада. При желании можно украсить капкейки логотипом компании. Печать наносится на съедобную вафельную или сахарную бумагу. В галерее на официальном сайте кондитерского ателье представлено масса вариантов для оформления капкейков. Любой из дизайнов вы можете взять за основу или предложить свой эскиз. Отправьте его менеджерам, чтобы они просчитали стоимость и сроки изготовления.

После выпечки и оформления все десерты упаковываются в специальные коробки. Затем они бережно доставляются курьерами по указанному адресу в Москве. Вам не придется тратить личное время. Заказанные угощения будут доставлены без задержек на ваш праздник, чтобы поразить гостей как начинкой, так и внешним видом. Оформить заказ вы можете через сайт, заполнив специальную форму. Заявки принимаются круглосуточно. Также в рабочее время заказ примут менеджеры компании по телефону. При желании с ними можно проконсультироваться по любым вопросам.

По материалам сайта пироженка.рф.