Barakà: инновации, характер и мужская ювелирная эстетика

Barakà это сочетание технологий, архитектуры и смелых идей, воплощенных в благородных материалах.

Компания Barakà была создана в 1973 году и практически сразу заняла особое место в ювелирной индустрии. Украшения бренда поразили профессиональное сообщество смелым подходом и инновационным сочетанием материалов. Впервые в ювелирных изделиях начали использоваться высокотехнологичная медицинская сталь, натуральный каучук и керамика – материалы, ранее не ассоциировавшиеся с миром драгоценностей. Их союз с благородными металлами и драгоценными камнями стал настоящим прорывом, разрушив многовековые каноны ювелирного искусства.

Это было необычно, свежо и по-настоящему современно. Каждая новая коллекция Barakà вызывала живой интерес ценителей, а изделия, несмотря на высокую стоимость, раскупались практически мгновенно. О мировом признании бренда говорит и престижная награда Diamonds International Awards, полученная за великолепно исполненный мужской браслет. Сегодня Barakà – это ювелирный язык силы, интеллекта и индивидуальности, и именно такие бренды мы тщательно отбираем для ассортимента BRITZO.

Коллекция 316L

Одной из ключевых коллекций бренда стала 316L, вдохновленная архитектурой легендарного небоскреба Chrysler Building – символа Нью-Йорка. Построенное в 1930 году здание высотой 319 метров на тот момент было самым высоким в мире. Не случайно украшения выполнены из того же материала, что и шпиль небоскреба, из износостойкой стали марки 316L.

Для создания каждого изделия мастера используют более ста тончайших тросов, переплетающихся между собой. Такая сложная конструкция создает характерные металлические переливы и придает украшениям исключительную прочность.

Коллекция 316L – это ода инженерной мысли, архитектуре и современному мужскому стилю. В BRITZO она представлена как одна из базовых линий Barakà – для мужчин, ценящих форму, технологичность и статус без излишней демонстративности.

Коллекция Meteorite

Не менее знаковой для бренда является коллекция Meteorite. Для ее создания Barakà приобрела два настоящих метеорита, фрагменты которых используются в украшениях. Это материал, прошедший путь длиной в миллионы лет – от глубин космоса до Земли. Браслеты, кольца и подвески коллекции несут в себе не только эстетическую, но и философскую ценность.

Чистые, выверенные линии украшений отсылают к далеким галактикам, круговые золотые полосы символизируют Солнечную систему, а синий сапфир становится образом нашей планеты.

Meteorite – это авангардный дизайн, соединяющий космическую историю и ювелирное мастерство. В бутике BRITZO эта коллекция занимает особое место как одна из самых концептуальных и выразительных в линейке Barakà.

Barakà – это сочетание технологий, архитектуры и смелых идей, воплощенных в благородных материалах. Коллекции 316L и Meteorite отражают ключевую философию бренда: говорить о характере мужчины через форму, движение и смысл. В BRITZO мы помогаем подобрать украшения Barakà, которые станут не просто деталью образа, а его сильным и осознанным акцентом.