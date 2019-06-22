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Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию

17:38 22.06.2019
Фото с сайта sova.news
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Грузинские авиакомпании с 8 июля временно не смогут летать в Россию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"С 8 июля будет введен временный запрет для грузинских авиаперевозчиков на выполнение, в том числе, коммерческих рейсов в российские аэропорты", - сказал он.

Причина приостановки полетов - "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", отмечается в сообщении Минтранса России.

В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов США и 592 251,95 рублей.

"Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее. Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - отметили в ведомстве.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию.

Такое решение было принято после событий 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Темы: Грузия, Зарубежные авиакомпании
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Комментарии читателей
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22.06.2019, 23:15
Гость: Реалло

...ресторан «Езо» в Тбилиси подняли на 20% цены для российских туристов....
Скоро им придется вообще закрывать свои харчевни ввиду отсутствия туристов из России-их основных посетителей.Так что пройдохи пытаются на всю оставшуюся жизнь денех насшибать :)))
22.06.2019, 23:13
Гость: Оллес

интересная закономерность.К чему бы это?
Потому что ЗЛО всегда бывает наказано.Такова Природа.А русофобы - это,по-сути фашисты и уроды.Случись что - опять будут латышские СС и батальоны Галичина и Грузия СС жечь славянских баб и детей заживо...
22.06.2019, 22:20
Гость: Идиоты

Кафе «Гарденс» в грузинском Батуми и ресторан «Езо» в Тбилиси подняли на 20% цены для российских туристов.
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