Горящие путевки. За и против

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Время отпуска все ждут с нетерпением

Так хочется провести его всей семьей где-нибудь в красивом и живописном месте, но ведь заказать полноценный тур далеко не каждому по карману. Однако настоящих вояжеров всегда готовы спасти горящие путевки.

Фото с сайта hhislandrentals.com

К слову, данный вид туров вселяет уверенность далеко не во всех клиентов и некоторые граждане всерьез полагают, что их дешевизна скрывает под собой низкокачественный отдых, лишенный комфорта. Специалисты же говорят об обратном и уверяют, что горящая путевка может стать билетом в незабываемое путешествие.

Что такое горящие путевки?

Появление подобных предложений может быть обусловлено двумя причинами:

- отказ покупателя от приобретенной заранее поездки;

- снижения спроса на конкретное направление (чаще всего из-за несезона).

Зачастую говоря о горящих путевках, подразумевается путешествие по самым востребованным направлением – Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ. В подобном виде туров есть плюсы как для туроператора, который сбывает путевки и получает прибыль, так и для клиента, который значительно экономит.

Преимущества и недостатки

Безусловно, как и любая услуга, горячий тур имеет свои характерные особенности, о которых стоит узнать до приобретения выгодного предложения.

Плюсы путешествий по горящим путевкам

Низкая ценовая категория. Клиент, воспользовавшийся подобной услугой, может позволить себе комфортный отдых за половину его рыночной стоимости, при этом пожертвовать придется лишь оперативными сборами.

В отпуск срочно. От покупки турпакета до вылета проходит минимум времени.

Минусы горящих путевок

Быстрые сборы. Иногда на то, чтобы собраться остается всего лишь несколько часов.

Возврату не подлежат. При отказе от поездки за такие путевки деньги не вернуть.

Никакого выбора. Туроператор предлагает купить уже скомплектованный тур, который невозможно скорректировать.

Сезонность. В пик сезона таких туров практически нет.

Где найти лучшие путевки?

Онлайн турсервисы предлагают приобрести любой тур в дистанционном формате. Магазины имеют актуальную базу самых выгодных и интересных предложений от сотен передовых туроператоров мира. Выбирай горящие туры и путевки - сэкономь до 40%, не выходя из дома!

На различных интернет-порталах для путешественников можно ознакомиться со всеми актуальными деталями предоставляемых путевок, выбрать наиболее оптимальный вариант для себя, поставить бронь и произвести оплату. Эедаем вам приятных и увлекательных путешествий!