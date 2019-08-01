Финляндия ужесточит требования к документам на шенгенскую визу для россиян

11:45

Финляндия объвила об ужесточении требовааний к документам для оформления шенгенской визы.

Как пишет РИА Новости, с 1 сентября визовые центры и посольство страны будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, согласно требованиям директивы Евросоюза.

Сейчас для оформления визы через посольство Финляндии требуется предоставить только заполненную анкету, действующий загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

С сентября придется добавить полный пакет документов, в том числе документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута путешествия; справку с места работы с информацией о зарплате; выписку из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

До сих пор все эти документы запрашивались Финляндией лишь в исключительных случаях.

В МИД страны не сообщили, с чем связано ужесточение правил.