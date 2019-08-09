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«Победа» разрешила брать ноутбуки сверх нормы ручной клади

22:46 9.08.2019
Фото с сайта argumenti.ru

Российский лоукостер "Победа" разрешил провозить ноутбук без чехла в салоне самолета сверх установленной нормы ручной клади.

"В 2019 году мы заметили серьезное увеличение доли бизнес-клиентов - до 38%, а на некоторых рейсах - до 43%. Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс", - приводи слова генерального директора компании Андрея Калмыкова РИА Новости.

По его словам, бизнесмены часто просили разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора (измеритель ручной клади).

Раньше ноутбуки допускались к провозу в салоне самолета только в составе нормы ручной клади, габариты которой не должны превышать 36 х 30 х 27 сантиметров.
 

Темы: Российские авиакомпании, Бюджетные авиакомпании
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