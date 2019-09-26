Бархатный сезон: 7 направлений для пляжного отдыха

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Вопреки стереотипам, отправляться на пляжный отдых совершенно не обязательно летом

Более комфортная погода и спокойное море ждут туристов именно в период с сентября по ноябрь – так называемый бархатный сезон. Совместно с экспертами Coral Travel мы расскажем, куда отправляться в поисках живописных пляжей осенью.

Испания. Фото с сайта Pixabay.com

Испания

Места: Жирона, Марбелья

Когда ехать: сентябрь – первая половина октября

Погода: +27-30, кратковременные теплые дожди

Темпераментная Испания славится своим бархатным сезоном: в городах все так же бурлит жизнь, а вот на пляжах воцаряются спокойствие и умиротворение. Ласковое солнце продолжает греть, а вода в море не остывает слишком быстро – хотя, конечно, заметно освежает. Испанские пляжи радуют туристов не только светлым песком. К примеру, многие путешественники стремятся посетить скромную на первый взгляд деревушку Бланес, чтобы своими глазами увидеть величественные скалистые бухты. Природа Испании хороша в своей естественности!

Италия

Места: Искья, Сицилия, Сардиния, побережье Одиссея (Ривьера-ди-Улиссе)

Когда ехать: сентябрь – начало октября

Погода: +20-25

Отправиться на встречу итальянским приключениям летом – идея, которая посещает многих любителей туризма. Помешать может только жгучее солнце Италии. И тем, кому местный климат летом кажется слишком уж резким, стоит вернуться к мысли о таком путешествии с началом осени. Спокойные температуры и красивые пляжи ждут туристов в Сицилии, Сардинии или на острове Искья – крупнейшем в Неаполитанском заливе. Что делать на Искье помимо пляжного отдыха? Отправляться в знаменитые местные термальные парки за дополнительной порцией расслабления. Романтикам стоит отправиться на побережье Одиссея – 100 км чистейших пляжей, «затаившихся» среди величественных скал. Захватывающие виды вам обеспечены!

Болгария

Места: Албена, Золотые пески, Солнечный берег

Когда ехать: сентябрь

Погода: +22-25, легкий ветер

Особенно комфортным отдых в Болгарии называют именно в бархатный сезон. Солнце продолжает греть, в море заходить можно смело, и даже с наступлением темноты прогулки по живописным пляжам не перестают радовать и удивлять – легкую прохладу туристы, конечно, ощущают, но ведь и в этом есть своя романтика! Осенью на болгарские курорты приезжает все меньше отдыхающих, а, значит, отсутствие излишнего шума и суеты – гарантировано. Но, чтобы увидеть спокойную Болгарию, нужно поторопиться: уже в конце первого осеннего месяца там начинаются дожди.

Тунис

Места: Монастир, Сусс, Джерба

Когда ехать: сентябрь – октябрь

Погода: +30-33, солнечно

Сахарные финики и ласковое солнце – добро пожаловать в Тунис! Погружаться в восточный колорит лучше в конце сентября-начале октября. Бархатный сезон в Тунисе встречает температурой около 30 градусов и теплым морем, а потоки туристов к этому времени сокращаются, и места на пляжах становится значительно больше. Впрочем, именно в это время сюда стоит отправляться за красивым загаром – солнце уже не обжигает и перестает быть таким «опасным». Выбирают отдыхающие не только размеренный, но и активный отдых – благодаря комфортной погоде нередко на местных пляжах можно увидеть спортсменов.

Турция

Места: Алания, Сиде, Кемер

Когда ехать: сентябрь – первая половина октября

Погода: +23-28

Курорты Турции, кажется, готовы к встрече туристов на протяжении всего года. Но в бархатный сезон готова еще и погода: теплый воздух, яркое, но не палящее солнце, вполне комфортные температуры, и, конечно, гостеприимные моря. Стоит отметить, что Кемер – один из немногих курортных городов, в котором пляжи преимущественно усыпаны галькой. Впрочем, на количестве туристов это никак не сказывается, ведь преимуществ у Кемера предостаточно. Вообще, по своему настроению Турция бывает совершенно разной: зажигательные пляжные вечеринки и размеренный отдых в атмосфере уединения – каждый может найти вариант себе по вкусу.

Индия

Места: Гоа, Ковалам

Когда ехать: конец октября – начало ноября

Погода: +25-30, долгий световой день

Температура снижается до 30 градусов, окончательно уходят муссоны, а солнце ярко освещает зеленые ландшафты по 10 часов в день – кажется, самое время отправиться в Индию! Уже ставший современной классикой индийский Гоа традиционно встречает туристов мелким белым песком, раскинувшимися по пляжам пальмами и океаном – в целом спокойным, но иногда проявляющим свой характер. Местные курорты рады и экстремальным спортсменам, и туристам, жаждущим уединения – подходящий пляж найдется для каждого. В поисках красивых побережий можно отправиться и в Ковалам: исследовать уютные пляжи и местные центры аюверды – традиционной для Индии медицины.

Кипр

Места: Ларнака, Пафос, Никосия

Когда ехать: сентябрь – начало октября

Погода: +24-26

Кипр в начале осени – это ласковое море, 26 градусов тепла и, что самое ценное для многих, уже редеющие толпы туристов. Основной приток путешественников ожидаемо приходится на лето, но и осенью местные курорты не теряют своей привлекательности. Несмотря на приятную погоду, для вечерних выходов лучше прихватить несколько вещей потеплее – исследовать красоты Кипра не обязательно в первой половине дня.

Отдыхая на пляжах не забывайте о главной кипрской «достопримечательности» – свежих, сочных фруктах. Обязательно попробуйте местные персики, манго и, конечно, инжир!

