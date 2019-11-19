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Россияне собрали 1 млн евро на восстановление затопленной Венеции

22:53 19.11.2019
© KM.RU, Кирилл Савченко
© KM.RU, Кирилл Савченко

Россияне собрали один миллион евро на восстановление Венеции после наводнения. Отдельную благодарность за помощь в сборе пожертвований посольство Италии в Москве выразило дирижеру и художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву, сообщает РГ.

Как отметили в дипмиссии, на полях культурного форума в Санкт-Петербурге маэстро встретился с послом Италии в РФ Паскуале Терраччано и пообещал оказать поддержку в этом вопросе. В итоге при помощи ряда топ-менеджеров было собрано около миллиона евро. 

На прошлой неделе Венеция оказалась во власти рекордного за последние полвека паводка. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Большая часть исторического центра оказалась затоплена. Жертвами наводнения стали несколько человек.

Темы: Италия, Наводнения и затопления территорий
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 00:19
Гость: Pupsik

В Хабаровский Край масквичи не дали не рубля пожертвований. Но в Венеции у них шоппинг, поэтому надо...
20.11.2019, 00:10
Гость: Артур

Так они тут и не живут.Просто на заработках.
19.11.2019, 23:49
Гость: Артур

Интересно,а сколько эти добрые люди пожертвовали на наводнения в России?И в курсе ли они,что у нас тут тоже как-бы периодически затапливает?
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