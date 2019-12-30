В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам

10:25

В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники, пишет RT со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Виктора Зубарева.

Соответствующее письмо было направлено на имя министра экономического развития Максима Орешкина.

В своем предложении парламентарий предложил совместно с МИД России рассмотреть возможность введения специальной интернациональной визы на период новогодних каникул. В качестве возможного формата предлагается выдавать экспресс-визы на семь дней.

«Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им всё интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощённым оформлением посещения нашей страны», — рассказал Зубарев.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин поддержал данную инициативу. Он напомнил, что подобная схема работала во время Чемпионата мира по футболу 2018. "Сейчас такая же виза будет введена и для чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. А с 2021 года в целом по России будет введена такая электронная виза по поручению президента. Сейчас упрощённая система уже действует в Приморском крае и в Калининградской области", - рассказал он, добавив, что введение "новогодней визы" станет "серьезным импульсом" для увеличения туристического потока в страну.