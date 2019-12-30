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В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам

10:25 30.12.2019
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В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники, пишет RT со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Виктора Зубарева.

Соответствующее письмо было направлено на имя министра экономического развития Максима Орешкина. 

В своем предложении парламентарий предложил совместно с МИД России рассмотреть возможность введения специальной интернациональной визы на период новогодних каникул. В качестве возможного формата предлагается выдавать экспресс-визы на семь дней.

«Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им всё интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощённым оформлением посещения нашей страны», — рассказал Зубарев.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин поддержал данную инициативу. Он напомнил, что подобная схема работала во время Чемпионата мира по футболу 2018. "Сейчас такая же виза будет введена и для чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. А с 2021 года в целом по России будет введена такая электронная виза по поручению президента. Сейчас упрощённая система уже действует в Приморском крае и в Калининградской области", - рассказал он, добавив, что введение "новогодней визы" станет "серьезным импульсом" для увеличения туристического потока в страну. 

Темы: Погранично-визовые вопросы в России, Иностранные туристы
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Комментарии читателей
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30.12.2019, 11:23
Гость: Василиий Алибабаевич

А ещё организовать секс.туры, и другие нехорошие вещи. Чего тогда на Украину киваем. Совсем страну в проходной двор сделаем? Борьба с нелегальными мигрантами-асфальтоукладчиками плавно перетекает в .....
30.12.2019, 11:11
Гость: что подобная

схема работала во время Чемпионата мира по футболу 2018.
--- Бгггггггггг До сих пор негров ищут, чтобы вытурить из страны.
30.12.2019, 10:50
Гость: петя

Интересно... Госдума живет в своем каком-то сказочном мирке.. в полной благодати.
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