В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками

18:41

Управляющая компания стамбульского аэропорта запретила туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение АТОР.

Теперь в данной зоне аэропорта нельзя находиться и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За нарушение запрета принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро). Находиться в зоне встреч разрешено только частным лицам — родственникам и близким прибывших.

Для организованной встречи аэропорт выделил небольшой зал, рассчитанный на 40-50 человек, но при этом туркомпании необходимо заплатить четыре евро, чтобы там находиться, плюс НДС за каждого гостя. При этом при увеличении количества гостей, которых встречает компания, сумма взноса снижается.

Однако и в этой зоне нельзя держать таблички с названием турфирмы. Фамилии туристов высвечиваются на специальном табло, где, правда, доступно только десять строк.

Списки туристов компании должны подавать в аэропорт заранее, а оплата депозита производится на три месяца вперед.

Как отмечает агентство, решение руководства аэропорта запретить годами отработанную логистику встречи гостей стало полной неожиданностью для всех участников рынка. Многочисленные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские объединения по этому поводу пока ни к чему не привели.

Из-за ставшей крайне неудобной и запутанной логистики сборы прилетевших туристов занимают около полутора-двух часов.