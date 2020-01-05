]]>
]]>
Главная Туризм Новости

В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками

18:41 5.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Управляющая компания стамбульского аэропорта запретила туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение АТОР.

Теперь в данной зоне аэропорта нельзя находиться и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За нарушение запрета принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро). Находиться в зоне встреч разрешено только частным лицам — родственникам и близким прибывших.

Для организованной встречи аэропорт выделил небольшой зал, рассчитанный на 40-50 человек, но при этом туркомпании необходимо заплатить четыре евро, чтобы там находиться, плюс НДС за каждого гостя. При этом при увеличении количества гостей, которых встречает компания, сумма взноса снижается. 

Однако и в этой зоне нельзя держать таблички с названием турфирмы. Фамилии туристов высвечиваются на специальном табло, где, правда, доступно только десять строк. 

Списки туристов компании должны подавать в аэропорт заранее, а оплата депозита производится на три месяца вперед. 

Как отмечает агентство, решение руководства аэропорта запретить годами отработанную логистику встречи гостей стало полной неожиданностью для всех участников рынка. Многочисленные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские объединения по этому поводу пока ни к чему не привели.

Из-за ставшей крайне неудобной и запутанной логистики сборы прилетевших туристов занимают около полутора-двух часов.

Темы: Турция, Российский и зарубежный туристические рынки , Туристический бизнес
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.01.2020, 22:42
Гость: Хл

И правильно.известно к чему привела табличка с фамилиейСулеймани
05.01.2020, 21:01
Гость: Викторс

Чем мутней вода ... И далее по сценарию
Легче ловить рыбку .
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.