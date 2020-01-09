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Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

00:50 9.01.2020
Фото: МИД Белоруссии
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Белоруссия и Европейский союз 8 января в Брюсселе подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщает МИД Белоруссии. 

Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур. Со стороны Белоруссии необходима ратификация соглашений Национальным собранием республики, соответственно одобрение требуется и со стороны Европейского парламента.

Соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора с 60 до 35 евро, и сотрудничество Белоруссии и ЕС в области реадмиссии, что важно для мигрантов из других стран и органов правопорядка. 

Переговоры по этим соглашениям Минск и Брюссель вели более пяти лет, несколько лет подряд они находились «на стадии завершения», напоминает издание tut.by.

Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года.

 

Темы: Белоруссия, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 07:28
Гость: Ссссс!!!!

Принципиальная разница во всем,а итог будет одинаков.Укры никогда не скрывали своего стремления прочь от России.И на этом пути.они были согласны на очень многое,вплоть до ограничения своей государственности.Очень характерно поведение укров в Отечественную,когда они по французски строили жизнь под немцами,и даже не по французски у них был Бандера и не было партизан(рейд Ковпака,это не партизанское движение).Белорусы всегда были за свободу и самостоятельность,от России и ,в отличии от укров ,от любых других посягателей.Всем известна отчаянная война белорусов с немцами,их партизанское движение лучшее доказательство нетерпимости к оккупаци(,но это не свидетельствует о стремления жить под Россией).Белорусы,став самостоятельными всегда демонстрировали дружеское отношение к нам при условии сохранения своей свободы.Эта разница укров и белорусов происходит из времен средневековья.Подлая польская шляхта угнетением воспитала у укров черты лакейского угодничества,рыцарская Литва сохранила у белорусов честь и достоинство.Лукей бежит к хозяину,который платит больше,Укры убежали от нас вполне ожидаемо.Белорусы до последнего за дружбу с нами,но не потерпят посягательств на свободу и итог будет одинаков,хотя причины разнятся.Впрочем есть фактор одинаково действующий в обеих случаях,это бездарность политики РФ .
09.01.2020, 05:13
Гость: Штурман

Часто за внешностью трудно различить нутро. На первый взгляд упрощение визового режима безобидное явление,но вопрос кто и ради чего им будет пользоваться. Подумайте над этим.
09.01.2020, 03:28
Гость: доцент

27 августа 2002 г. Владимир Путин направил в адрес председателя Европейской Комиссии и глав ЕС послание по проблематике жизнеобеспечения Калининградской области в свете расширения ЕС. Это послание явилось официальным началом переговоров по вопросу безвизовых поездок граждан РФ и ЕС. На заседании Совета ЕС в Брюсселе 30 сентября 2002 г. было принято решение рассмотреть в качестве долгосрочной перспективы вопрос о возможности установления с Россией безвизовых отношений.
19 июня 2006 года постоянный представитель РФ при ЕС Чижов заявил, что может быть к 2008 году РФ и ЕС выйдут на безвизовый режим.
7 июля 2008 года глава международного комитета Госдумы Косачев заявил, что Россия и ЕС готовы через два-три года перейти к полной отмене визового режима.
А потом энергетической сверхдержаве вежливо отказали коленом под зад…
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