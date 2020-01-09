Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

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Белоруссия и Европейский союз 8 января в Брюсселе подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщает МИД Белоруссии.

Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур. Со стороны Белоруссии необходима ратификация соглашений Национальным собранием республики, соответственно одобрение требуется и со стороны Европейского парламента.

Соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора с 60 до 35 евро, и сотрудничество Белоруссии и ЕС в области реадмиссии, что важно для мигрантов из других стран и органов правопорядка.

Переговоры по этим соглашениям Минск и Брюссель вели более пяти лет, несколько лет подряд они находились «на стадии завершения», напоминает издание tut.by.

Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года.