Миллиардер Роман Троценко решил построить курорт на Камчатке

11:31

Миллиардер Роман Троценко стал совладельцем компании «Медвежья гора», создавшей проект туристического кластера на Камчатке. Развивать туризм в этом регионе уже планирует миллиардер Владимир Потанин — его парк «Три вулкана» может стать конкурентом проекта Троценко.

Председатель совета директоров корпорации AEON, миллиардер Роман Троценко стал собственником 81,25% ООО «Медвежья гора», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. «Медвежьей горе» принадлежит сайт bmkamchatka.com, на нем размещена презентация проекта по развитию туристического кластера на Камчатке. Он будет находиться в 71 километре от Петропавловска-Камчатского и в 60 километрах от аэропорта Елизово. Для туристов предполагается создание горнолыжных трасс для катаний на лыжах, сноубордах и тюбинга. Для летнего отдыха будут оборудованы трассы для скоростных спусков с препятствиями, горного картинга, пешего туризма и альпинизма..

Партнером Троценко по проекту может стать бывший старший вице-президент ВТБ Андрей Перегудов. Ему в «Медвежьей горе» принадлежит 18,75%, указывает «Коммерсант» со ссылкой на ЕГРЮЛ. Газета напоминает, что Перегудов был гендиректором УК «Динамо», которая с 2008 года вела реконструкцию стадиона московского ФК «Динамо» и строительство коммерческой недвижимости в Петровском парке. Первый матч на обновленном стадионе должен был состояться 5 июня 2018 года между сборными России и Турции. Но в апреле того же года стало известно, что объект не готов, а РБК сообщил об уходе Перегудова.

«Медвежья гора» – не единственный туристический проект на Камчатке. В сентябре прошлого года был анонсирован проект парка «Три вулкана» Владимира Потанина и Сергея Бачина. Его планируется построить в районе сопки Горячей. Заявленный объем инвестиций – 39,2 миллиарда рублей. Если оба проекта будут реализованы, то конкуренция между туристическими кластерами может быть жестокой, пишет газета.