Полеты на курорты Египта могут возобновиться в апреле

17:14

В конце апреля текущего года может возобновиться авиасообщение между Россией и городами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный египетский источник.

С 19 по 23 января аэропорты обоих городов проверяла комиссия российских экспертов по безопасности, которой были продемонстрированы стойки регистрации и выходы на посадку, предназначенные только для российских туристов, а также усиленные досмотры и другие меры безопасности.

24 января проверяющие провели переговоры с министром авиации Египта и договорились о возобновлении полномасштабного авиасообщения, отметил источник.

Теперь российской делегации необходимо подтвердить безопасность египетских аэропортов. Затем страны подпишут протокол авиабезопасности, после чего президент России должен написать указ о восстановлении авиасообщения.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия прервала авиасообщение с Египтом. Произошло это после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа». ФСБ признала эту катастрофу терактом. В апреле 2018 года регулярные рейсы «Аэрофлот» и EgyptAir между Москвой и Каиром были возобновлены.