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Полеты на курорты Египта могут возобновиться в апреле

17:14 28.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
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В конце апреля текущего года может возобновиться авиасообщение между Россией и городами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный египетский источник.

С 19 по 23 января аэропорты обоих городов проверяла комиссия российских экспертов по безопасности, которой были продемонстрированы стойки регистрации и выходы на посадку, предназначенные только для российских туристов, а также усиленные досмотры и другие меры безопасности.

24 января проверяющие провели переговоры с министром авиации Египта и договорились о возобновлении полномасштабного авиасообщения, отметил источник.

Теперь российской делегации необходимо подтвердить безопасность египетских аэропортов. Затем страны подпишут протокол авиабезопасности, после чего президент России должен написать указ о восстановлении авиасообщения.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия прервала авиасообщение с Египтом. Произошло это после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа». ФСБ признала эту катастрофу терактом. В апреле 2018 года регулярные рейсы «Аэрофлот» и EgyptAir между Москвой и Каиром были возобновлены.

Темы: Египет, Новости туризма и туристической отрасли
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 18:08
Гость: Ага.

Очередная "морковочка" для граждан РФ.
Сколько раз уже "возобновляли".
Крыму с сочами сразу кирдык настанет, с их ценами и уровнем сервиса.
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