Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

15:22

Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 миллиарда рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, в 2019 году в Россию приехали 1,5 миллиона туристов из Китая. Не меньше 75% из них посетили страну в период с мая по сентябрь, однако и с января по май ежемесячно приезжали около 40 тысяч туристов. В 2020 году аналитики ожидали прирост туристов из КНР по меньшей мере на 10%, то есть в месяц ожидалось примерно 45 тысяч человек.

«Потери от нехватки китайцев могут частично быть компенсированы за счет туристов из других стран, которых привлечет более дешевый турпродукт – подешевеют гостиницы, транспорт», — рассказал АТОР представитель одной из крупных российских принимающих компаний.

На данный момент туроператоры надеются компенсировать до 50-60% китайского туристического потока за счет путешественников из стран Ближнего Востока и Европы, при этом цены на турпродукт должны снизиться. По мнению участников туристического рынка, поток туристов из Китая может вернуться в прежнее русло не раньше конца апреля или начала мая, но только в том случае, если ситуация с коронавирусом нормализуется.

На период с мая по сентябрь приходится не менее 75% всего китайского турпотока. В прошлом году, с учетом низкого сезона, Россию посещали около 40 тысяч китайских туристов в месяц. Предполагалось что в 2020 году этот показатель увеличится как минимум на 10%.