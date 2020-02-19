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Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

15:22 19.02.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 миллиарда рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, в 2019 году в Россию приехали 1,5 миллиона туристов из Китая. Не меньше 75% из них посетили страну в период с мая по сентябрь, однако и с января по май ежемесячно приезжали около 40 тысяч туристов. В 2020 году аналитики ожидали прирост туристов из КНР по меньшей мере на 10%, то есть в месяц ожидалось примерно 45 тысяч человек.

«Потери от нехватки китайцев могут частично быть компенсированы за счет туристов из других стран, которых привлечет более дешевый турпродукт – подешевеют гостиницы, транспорт», — рассказал АТОР представитель одной из крупных российских принимающих компаний.

На данный момент туроператоры надеются компенсировать до 50-60% китайского туристического потока за счет путешественников из стран Ближнего Востока и Европы, при этом цены на турпродукт должны снизиться. По мнению участников туристического рынка, поток туристов из Китая может вернуться в прежнее русло не раньше конца апреля или начала мая, но только в том случае, если ситуация с коронавирусом нормализуется.

На период с мая по сентябрь приходится не менее 75% всего китайского турпотока. В прошлом году, с учетом низкого сезона, Россию посещали около 40 тысяч китайских туристов в месяц. Предполагалось что в 2020 году этот показатель увеличится как минимум на 10%.

Темы: Коронавирус, Российские туроператоры, Туристические маршруты и направления, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 22:35
Гость: Алексан-ич

Боже мой! Это такое счастье для нас, жителей Пушкина! Бог услышал наши слезные молитвы и избавил наш несчастный город от ежедневных тысячных толп китайских гостей: наглых, абсолютно бескультурных хамов, плюющих, харкающих, пердящих, орущих, толкающихся, абсолютно бесцеремонных и не пытающихся быть иными. Ведь 20 млн китайцев, проходящих через СПб ежегодно, проходят через парки и дворцы Царского Села. Русскому туристУ и местному жителю не то, что в дворцы попасть нельзя, ему даже в Екатерининский парк пробраться без ужаса нельзя! Но бабки для администрации не пахнут еще со времен общественных туалетов древнего Рима! И вот этот ежедневный кошмар наконец затих, Господи Иисусе! Карантин, карантин! санитарный кордон на ближайшие времена! И непременную госпитализацию для администрации: от непомерной жадности ли или от вируса. Лучше лечить - неторопливо! - ото всего!А больше ничего в том Китае не предвидится?
19.02.2020, 21:59
Гость: Обратный счёт

А мы посчитали потери России из-за деятельности туроператоров. Вообще бешенные деньги получились. Если разорятся эти туро-впариватели и прекратят "вкалывать", можно и всех больных детей вылечить, и пенсионный возраст снизить, и даже помидоры за Полярным кругом в теплицах выращивать.
19.02.2020, 19:58
Гость: Европеец

Так вот почему меня тут некоторые в Россию зовут !
Накось, выкуси ....
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