Не Египтом единым: отпуск на Красном море в Израиле и Иордании

14:20

Красное море – это мечта любого путешественника: оно кристально чистое, теплое, отличается необыкновенно красивым бирюзово-синим цветом, славится богатым подводным миром, а из-за повышенной солености воды в нем очень легко и приятно плавать

Отдых на этом море не ограничивается только курортами Египта, как привыкли думать многие: есть и другие интересные направления. Вместе с экспертами Coral Travel мы познакомим вас с Израилем и Иорданией и расскажем, как провести потрясающий отпуск в этих странах!

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Израиль



Израиль привлекает туристов своей многогранностью, таинственностью и красотой. На территории страны проживает множество разных народов, здесь гармонично сплелись три мировые религии: иудаизм, ислам и христианство. Израиль отличается разнообразием природных ландшафтов – от живописных долин до высоких гор и огромных пустынь. Здесь каждый найдет себе занятие по душе: ленивый отдых на пляже, дайвинг, насыщенная экскурсионная программа. Приготовьтесь к новым впечатлениям!

Иордания



Иордания сочетает в себе древность и современность, восточный колорит и европейский стиль. Страна очень гостеприимная, поэтому там всегда рады путешественникам. Около 90% Иордании занимают пустыни и полупустыни, но это не мешает ей успешно развиваться и процветать. Разнообразие достопримечательностей, красивых мест и развлечений не даст вам заскучать. Приключение начинается!

Пляжный отдых



Многие едут в отпуск ради него. Позагорать на мягком песочке и искупаться в чистейшем бирюзово-синем море – что может быть прекраснее?

Израиль



Израильский курорт Эйлат круглый год привлекает тысячи туристов. И это неудивительно, сочетание роскошных пляжей, раскинувшихся на несколько километров, теплого моря и окрестных гор делает отдых особенным и неповторимым.

Комфортнее всего вам будет купаться и загорать на северном побережье, южное – больше подходит для дайвинга. Здесь находятся пляжи большинства отелей, оборудованные всем необходимым для великолепного отдыха. Представьте, как вы устроились под пальмой с коктейлем в руках и наслаждаетесь потрясающими видами.

Иордания



Приветливое Красное море, пляжи с желтым мягким песком и зелеными пальмами ждут туристов на иорданском курорте Акаба. Здесь можно расслабиться, зарядиться энергией солнца и вдохновиться на новые свершения. Загорая под зонтиком, вы будете любоваться не только голубым морем, но и величественными горами.

Местные пейзажи не оставят равнодушными даже заядлых путешественников. Совсем рядом, через залив, находится израильский Эйлат. Сидя вечером за столиком в местной кафешке, можно наслаждаться шикарными видами и наблюдать, как на другом берегу у соседей зажигаются сотни огней.

Для любителей дайвинга



Настоящие дайверы по достоинству оценят погружение в Красное море: богатый и разнообразный подводный мир поразит вас своей красотой и заставит забыть все, что вы видели прежде!

Израиль



Кристально чистая теплая вода, множество морских обитателей, коралловые рифы, возможность погружаться круглый год и в любое время суток – все это притягивает в Эйлат дайверов из разных стран мира. Лучше всего изучать морскую флору и фауну на Райском и Дельфиньем рифах. Первое место примечательно тем, что погружения можно совершать прямо с берега.

Опустившись под воду, вы увидите невероятную картину: разноцветные кораллы, протянувшиеся на 150 метров, моллюски, множество ярких рыбешек, морские лилии и звезды. Даже дайверы со стажем будут в восторге от подобного зрелища, что уж говорить о новичках. А на Дельфиньем рифе вы сможете поплавать вместе с этими животными и даже погладить их.

Иордания



Если планируете провести отпуск в Иордании, на курорте Акаба, то лучшим местом для дайвинга станет риф «Японские сады». Насладиться красотой подводного мира можно, погрузившись на глубину от пяти метров. Это место действительно напоминает сад – вы увидите множество цветных кораллов разной формы и размера, среди которых и главная достопримечательность рифа – черные кораллы.

Среди морских обитателей здесь можно встретить разных рыбок, крабов, осьминогов, черепах и дельфинов. Приготовьтесь почувствовать себя героем фильма и разгадать все тайны подводного мира и его обитателей!

Отправляемся на экскурсию



Поездка в другую страну – прекрасная возможность познакомиться с ее достопримечательностями и памятниками. В Израиле и Иордании туристам предлагают много интересных экскурсий – есть из чего выбрать.

Израиль



Посетить места трех мировых религий можно в Иерусалиме. Вы увидите знаменитую Стену Плача, являющуюся символом веры для евреев, место распятия и воскресения Иисуса Христа – Храм Гроба Господня и мусульманскую святыню – Купол Скалы. Здесь можно прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу таинственности и величия.

В городе Хайфа туристов ждет «восьмое чудо света» – Бахайские сады. Неспешно прогуливаясь по этому месту, можно почувствовать себя героями мультфильма «Алладин». Красота и яркость садов поражает воображение, поэтому стоит запечатлеть их на камеру.

Иордания



В древнем городе Петра, вырубленном в красно-розовых скалах, легко почувствовать себя Индианой Джонсом. Удивительная достопримечательность Иордании входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и стоит на первом месте по популярности у туристов. Здесь величественные горы соседствуют с обрывистыми ущельями, открывается вид на множество интересных построек, среди которых знаменитый храм Эль-Хазне.

Бесконечные просторы пустыни Вади-Рам раскинулись на несколько сотен километров. Песчаные пейзажи, словно сошедшие с экранов голливудских фильмов, завораживают и восхищают путешественников. Приготовьтесь совершить незабываемую прогулку по Вади-Рам верхом на верблюде. Новые эмоции и яркие впечатления вам обеспечены!

Национальные блюда



Пробовать что-то новое всегда интересно, особенно когда это касается еды. Израильская и иорданская кухни удивят вас разнообразием и интересными вкусовыми сочетаниями.

Израиль



Начните свое знакомство с хумуса – пасты из нута, приправленной специями и оливковым маслом. Обычно его подают с теплыми лепешками питы.

Фото Popo le Chien с сайта ru.wikipedia.org

Еще одно знаменитое израильское блюдо называется «фалафель» – это жареные в масле шарики из бобовых, измельченных до состояния пюре, которые заворачиваются в лепешки вместе с салатом.

И обязательно попробуйте местную несладкую выпечку – бурекас. Эти пирожки готовят из слоеного теста с начинкой из сыра, картофеля, грибов и шпината.

Иордания



В Иордании принято добавлять в еду разнообразную зелень, лимон, маринованные оливки, поэтому блюда получаются очень ароматными. Одно из традиционных национальных угощений – мэнсаф – томленное мясо в соусе из ферментированного сушеного йогурта «джемида», которое подается с рисом и орехами. Его можно попробовать во многим арабских странах, но самый вкусный мэнсаф – в Иордании.

Чтобы насладиться всем многообразием иорданской кухни, необязательно заказывать в кафе много разных блюд – возьмите только меззе. Разнообразные закуски легко заменят основное блюдо. Здесь и хумус, и фалафель (их можно попробовать не только в Израиле), и пряная паста из баклажанов – бабагануш, и, конечно, местные лепешки.

Выбираем отель



Как видно, обе страны имеют свой неповторимый колорит. Во время отпуска здесь найдут занятие по душе и активные туристы, и те, кто видит свой идеальный отдых без необходимости покидать территорию отеля. И в Израиле, и в Иордании давно и успешно функционируют как местные сетевые отели, так и отели, работающие под общепризнанными мировыми брендами.

Недельный тур в Израиль с вылетом из Москвы в отель 4* на базе завтраков обойдётся минимум в 32 000 рублей на человека, аналогичное предложение в Иорданию можно забронировать на сайте coral.ru от 28 700 рублей на человека.

Фото с сайта pixabay.com, кроме обозначенной особо