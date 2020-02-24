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Не Египтом единым: отпуск на Красном море в Израиле и Иордании

14:20 24.02.2020

Красное море – это мечта любого путешественника: оно кристально чистое, теплое, отличается необыкновенно красивым бирюзово-синим цветом, славится богатым подводным миром, а из-за повышенной солености воды в нем очень легко и приятно плавать 

Отдых на этом море не ограничивается только курортами Египта, как привыкли думать многие: есть и другие интересные направления. Вместе с экспертами Coral Travel мы познакомим вас с Израилем и Иорданией и расскажем, как провести потрясающий отпуск в этих странах!

Оглавление

  1. 1. Пляжный отдых

  2. 2. Для любителей дайвинга

  3. 3. Отправляемся на экскурсию

  4. 4. Национальные блюда

  5. 5. Выбираем отель


Израиль


Израиль привлекает туристов своей многогранностью, таинственностью и красотой. На территории страны проживает множество разных народов, здесь гармонично сплелись три мировые религии: иудаизм, ислам и христианство. Израиль отличается разнообразием природных ландшафтов – от живописных долин до высоких гор и огромных пустынь. Здесь каждый найдет себе занятие по душе: ленивый отдых на пляже, дайвинг, насыщенная экскурсионная программа. Приготовьтесь к новым впечатлениям!

Иордания


Иордания сочетает в себе древность и современность, восточный колорит и европейский стиль. Страна очень гостеприимная, поэтому там всегда рады путешественникам. Около 90% Иордании занимают пустыни и полупустыни, но это не мешает ей успешно развиваться и процветать. Разнообразие достопримечательностей, красивых мест и развлечений не даст вам заскучать. Приключение начинается!

Пляжный отдых


Многие едут в отпуск ради него. Позагорать на мягком песочке и искупаться в чистейшем бирюзово-синем море – что может быть прекраснее?

Израиль


Израильский курорт Эйлат круглый год привлекает тысячи туристов. И это неудивительно, сочетание роскошных пляжей, раскинувшихся на несколько километров, теплого моря и окрестных гор делает отдых особенным и неповторимым.

Комфортнее всего вам будет купаться и загорать на северном побережье, южное – больше подходит для дайвинга. Здесь находятся пляжи большинства отелей, оборудованные всем необходимым для великолепного отдыха. Представьте, как вы устроились под пальмой с коктейлем в руках и наслаждаетесь потрясающими видами.

Иордания


Приветливое Красное море, пляжи с желтым мягким песком и зелеными пальмами ждут туристов на иорданском курорте Акаба. Здесь можно расслабиться, зарядиться энергией солнца и вдохновиться на новые свершения. Загорая под зонтиком, вы будете любоваться не только голубым морем, но и величественными горами.

Местные пейзажи не оставят равнодушными даже заядлых путешественников. Совсем рядом, через залив, находится израильский Эйлат. Сидя вечером за столиком в местной кафешке, можно наслаждаться шикарными видами и наблюдать, как на другом берегу у соседей зажигаются сотни огней.

Для любителей дайвинга


Настоящие дайверы по достоинству оценят погружение в Красное море: богатый и разнообразный подводный мир поразит вас своей красотой и заставит забыть все, что вы видели прежде!

Израиль


Кристально чистая теплая вода, множество морских обитателей, коралловые рифы, возможность погружаться круглый год и в любое время суток – все это притягивает в Эйлат дайверов из разных стран мира. Лучше всего изучать морскую флору и фауну на Райском и Дельфиньем рифах. Первое место примечательно тем, что погружения можно совершать прямо с берега.

Опустившись под воду, вы увидите невероятную картину: разноцветные кораллы, протянувшиеся на 150 метров, моллюски, множество ярких рыбешек, морские лилии и звезды. Даже дайверы со стажем будут в восторге от подобного зрелища, что уж говорить о новичках. А на Дельфиньем рифе вы сможете поплавать вместе с этими животными и даже погладить их.

Иордания


Если планируете провести отпуск в Иордании, на курорте Акаба, то лучшим местом для дайвинга станет риф «Японские сады». Насладиться красотой подводного мира можно, погрузившись на глубину от пяти метров. Это место действительно напоминает сад – вы увидите множество цветных кораллов разной формы и размера, среди которых и главная достопримечательность рифа – черные кораллы.

Среди морских обитателей здесь можно встретить разных рыбок, крабов, осьминогов, черепах и дельфинов. Приготовьтесь почувствовать себя героем фильма и разгадать все тайны подводного мира и его обитателей!

Отправляемся на экскурсию


Поездка в другую страну – прекрасная возможность познакомиться с ее достопримечательностями и памятниками. В Израиле и Иордании туристам предлагают много интересных экскурсий – есть из чего выбрать.

Израиль


Посетить места трех мировых религий можно в Иерусалиме. Вы увидите знаменитую Стену Плача, являющуюся символом веры для евреев, место распятия и воскресения Иисуса Христа – Храм Гроба Господня и мусульманскую святыню – Купол Скалы. Здесь можно прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу таинственности и величия.

В городе Хайфа туристов ждет «восьмое чудо света» – Бахайские сады. Неспешно прогуливаясь по этому месту, можно почувствовать себя героями мультфильма «Алладин». Красота и яркость садов поражает воображение, поэтому стоит запечатлеть их на камеру.

Иордания


В древнем городе Петра, вырубленном в красно-розовых скалах, легко почувствовать себя Индианой Джонсом. Удивительная достопримечательность Иордании входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и стоит на первом месте по популярности у туристов. Здесь величественные горы соседствуют с обрывистыми ущельями, открывается вид на множество интересных построек, среди которых знаменитый храм Эль-Хазне.

Бесконечные просторы пустыни Вади-Рам раскинулись на несколько сотен километров. Песчаные пейзажи, словно сошедшие с экранов голливудских фильмов, завораживают и восхищают путешественников. Приготовьтесь совершить незабываемую прогулку по Вади-Рам верхом на верблюде. Новые эмоции и яркие впечатления вам обеспечены!

Национальные блюда


Пробовать что-то новое всегда интересно, особенно когда это касается еды. Израильская и иорданская кухни удивят вас разнообразием и интересными вкусовыми сочетаниями.

Израиль


Начните свое знакомство с хумуса – пасты из нута, приправленной специями и оливковым маслом. Обычно его подают с теплыми лепешками питы.

Фото Popo le Chien с сайта ru.wikipedia.org

Еще одно знаменитое израильское блюдо называется «фалафель» – это жареные в масле шарики из бобовых, измельченных до состояния пюре, которые заворачиваются в лепешки вместе с салатом.

И обязательно попробуйте местную несладкую выпечку – бурекас. Эти пирожки готовят из слоеного теста с начинкой из сыра, картофеля, грибов и шпината.

Иордания


В Иордании принято добавлять в еду разнообразную зелень, лимон, маринованные оливки, поэтому блюда получаются очень ароматными. Одно из традиционных национальных угощений – мэнсаф – томленное мясо в соусе из ферментированного сушеного йогурта «джемида», которое подается с рисом и орехами. Его можно попробовать во многим арабских странах, но самый вкусный мэнсаф – в Иордании.

Чтобы насладиться всем многообразием иорданской кухни, необязательно заказывать в кафе много разных блюд – возьмите только меззе. Разнообразные закуски легко заменят основное блюдо. Здесь и хумус, и фалафель (их можно попробовать не только в Израиле), и пряная паста из баклажанов – бабагануш, и, конечно, местные лепешки.

Выбираем отель


Как видно, обе страны имеют свой неповторимый колорит. Во время отпуска здесь найдут занятие по душе и активные туристы, и те, кто видит свой идеальный отдых без необходимости покидать территорию отеля. И в Израиле, и в Иордании давно и успешно функционируют как местные сетевые отели, так и отели, работающие под общепризнанными мировыми брендами.

Недельный тур в Израиль с вылетом из Москвы в отель 4* на базе завтраков обойдётся минимум в 32 000 рублей на человека, аналогичное предложение в Иорданию можно забронировать на сайте coral.ru от 28 700 рублей на человека.

Фото с сайта pixabay.com, кроме обозначенной особо

Темы: Израиль, Иордания, Пляжный отдых, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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24.02.2020, 14:48
Гость: Штурман

Долой рекламу иностранных мест отдыха и особенно на берегу Красного моря,Средиземного моря и пляжей Пхутека. Прежде чем покупать путевку в эти места,где жгучее солнце у большинства отдыхающих потом вызывает рак кожи, вначале сходите к онкологу и тогда вам станет ясно что в своей преждевременной смерти виноваты вы сами. Отдыхайте на родине с привычным климатом и с обслугой который не плюет вам в тарелку. Если уже невтерпеж и охота похвастаться загаром,то для вас пляжи родных Черных,Азовских и Каспийских морей где солнце не враг,а так.
24.02.2020, 14:32
Гость: Песчаные зимние бури

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