Курортный городок Таба - непринужденный отдых в Египте

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Туры в Табу – это прекрасная возможность круглогодичного отдыха, хорошее сервисное обслуживание в комфортабельных гостиницах, лазурное море, солнечные берега с чистым золотистым песком

А также развлекательные мероприятия, обзорные экскурсионные туры и невероятные приключения в необъятных морских и воздушных просторах уютного курортного городка.

Фото с сайта pixabay.com

Почему так популярны туры в Табу

Современная Таба свято хранит очарование маленького отдаленного городка с комфортабельными отелями, окруженными террасами, и маленькими старинными домиками, расположенными по соседству с блокпостами, напоминающими гостям курорта, что они отдыхают в небольшом приграничном районе.

Но лишь только путешественники приезжают на побережье моря с восхитительными пляжами, лагунами, таинственными гротами и ярко выраженным доминированием современной западной цивилизации, сохраняющей для привлечения гостей колоритные прелести Древнего Синая, они с головой окунаются в беззаботное проведение досуга, о котором так долго мечтали, прежде чем приобрели незабываемые туры в Табу.

Как же приятно с наших отечественных морозов окунуться в плюсовую температуру курортных зон Табы, наслаждаться теплым морем, загорать под ласковым солнцем, развлекаться на приветливых и прекрасно оборудованных пляжах, принадлежащих местным отелям, а также прикоснуться к древним святым местам Иерусалима, Старого Каира, Вифлиема, Иордании, Назарета, Петру!

Путь до Табы, после прилета в аэропорт соседнего курортного городка Шарм Эль Шейх, отнимет не больше 4-х часов по автотрассе. Отдых в Табе прекрасен круглогодично. Летом температура воздуха может доходить до +40С0. Здесь намного жарче, чем в Хургаде. Зимой также можно загорать с особым комфортом – атмосферная температура воздушного пространства прогревается до +25С0, что вполне приемлемо для приверженцев более прохладных климатических условий и не выносящих изнуряющей жары.

В фантастическую красоту Красного моря, сочетающего в себе разнообразие подводного мира цветных кораллов с неповторимостью очаровательной флоры и фауны, обитающей в прозрачной морской воде, можно влюбиться при первом же погружении с традиционной маской-трубкой.

Именно это море считается самым теплым на нашей планете. Вода в нем частенько прогревается до температуры +27С0 и не опускается даже зимой ниже +18С0. Поэтому никакие отели других стран мира, предлагающие пляжный отдых с детьми на своих морских побережьях, и даже туры на всемирно популярный Кипр, не доставят туристам столько незабываемых восхитительных впечатлений.

Аналогичные коралловые моря находятся на более отдаленном расстоянии от России и стран СНГ, соответственно и стоимость туров значительно отличается, что является еще одним, возможно решающим, плюсом для проведения отдыха на море в курортном городке Таба.

Многие туристы приезжают в Табу отдыхать осенью, в канун бархатного сезона, так как считают, что сентябрь – это самый лучший месяц для пляжного отдыха. В осенние месяцы морская вода все еще прогрета до +30С0.

Фото с сайта jj-tours.ru

Отели Табы

В Табе вполне освоились известные бренды популярного отельного бизнеса, встречающие туристов в основном пятизвездочным великолепием. Рекомендуемые для всех видов отдыха гостиницы с бассейном, расположенные в разных курортных зонах Табы – это:

• пятизвездочный отель Интерконтиненталь (InterContinental) с восхитительным видом на тихий Акабский залив, представляет собой роскошный комплекс из трех высотных зданий на морском побережье с чистым песком и тянущимся вдоль него девственным коралловым рифом. Гостей размещают в 503-х уютных номерах разных категорий комфортности;

• пятизвездочный отель Софитель (Sofitel), выполненный в оригинальном классическом египетском стиле с колоннами и декором из прелестных резных элементов, радует гостей цветущей территорией, уютными номерами с видом на вечнозеленый парк и лазурное море, пятью теплыми бассейнами, пляжем с золотистым песком, теннисным кортом и волейбольной площадкой;

• пятизвездочный отель Мариотт (Marriott), находящийся на набережной Красного моря в закрытой курортной зоне Таба Хайтс, в 35 минутах езды на автотранспорте от аэропорта Табы, привлекает туристов гостеприимными 240-ка обычными номерами в трехэтажных корпусах, собственным песчаным побережьем, оборудованным зонтиками и шезлонгами с матрасами, которые кстати бесплатны для гостей отеля, открытым бассейном, тремя ресторанами, бизнес и фитнес клубами.

Интересные экскурсионные туры

Многовековая история арабской страны породила множество уникальных достопримечательностей, старинных архитектурных памятников, да и просто очень интересных мест, многие из которых обязательно нужно посетить для того чтобы окунуться в далекие первобытные времена и неповторимую атмосферу многогранной египетской культуры.

Помимо отдыха среди дикой природы и из-за отсутствия значимых достопримечательностей в самой Табе, путешественники могут съездить в Иорданию, Саудовскую Аравию, посетить музей древностей в египетской столице Каир и суровую гору Синай, где согласно легендам святой Моисей получил в качестве подарка скрижали.

Фото с сайта jj-tours.ru

Экскурсии – это увлекательные путешествия к феноменальным храмам Карнаке, величественной Долине Царей в эпохальных Фивах, славящейся загадочными гробницами с мумиями, и древнейшим колоссам Мнемона. Не менее интересны экскурсии к острову Фараонов, окруженному красивейшими коралловыми рифами, и шедевру природы – Цветной и Белый каньоны.

Отдых и развлечения

В Табе нет новомодных ночных клубов и шумных дискотек, но зато созданы безупречные условия для детского отдыха – игровые площадки, мини-бассейны, детские комнаты и отличная анимация. Взрослые также найдут для себя веселые и увлекательные развлечения в приветливых барах, роскошных ресторанах, на площадках для гольфа и огромных теннисных кортах.

Почитатели морских прогулок и приключений на воде могут покататься на яхтах и водных лыжах, а истинные рыболовы – заказать услуги выездной рыбалки в море в сопровождении инструкторов. Наиболее увлекателен в Табе дайвинг, для которого здесь созданы все надлежащие условия. Тем, кто мечтает побывать в современных развлекательных центрах Египта, предлагается транспортировка в египетский Шарм эль Шейх, славящимся наличием двух аквапарков. Каждый из них не оставляет равнодушным ни одного туриста, особенно детей.

Приобретайте туры в египетский курортный город Таба и наслаждайтесь непревзойденным отдыхом целый год!

