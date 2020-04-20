Достопримечательности Крыма - Графская пристань в Севастополе

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1783 год стал важной вехой в истории России. В этот памятный год Крым официально вошел в состав Российской империи

Севастополь © KM.RU, Святослав Князев

В этот же год на юго-западе полуострова был заложен город Севастополь, выбранный капитаном Иваном Берсеневым по поручению Екатерины Великой в качестве стратегически значимого военного порта для размещения кораблей Черноморского флота.

Капитан тщательно изучил полуостров и выбрал наиболее удачную для строительства порта Ахтиарскую бухту, расположенную недалеко от древних развалин Херсонеса Таврического. Он передал рукописную карту объекта контр-адмиралу Черноморского флота Фоме Мекензи, получившему назначение 1 января 1783 года.

Именно Мекензи предстояло стать основателем будущего города-героя Севастополя. Контр-адмирал принял под свое командование фрегаты и мелкие суда и отправился с ними на зимовку в необитаемую Ахтиарскую бухту. Здесь он с членами вверенных ему судов начал расчистку побережья от леса, готовя территорию к строительству военного порта. 3 июня 1783 года в ознаменование официального основания Севастополя на расчищенной от леса территории были заложены три сооружения из камня и построена первая деревянная пристань.

Эта пристань, появившаяся в день основания города и в год присоединения Крыма к Российской империи, впоследствии получила название Графской и стала главными морскими воротами и символом Севастополя.

История Графской пристани

В том же 1783 году в строящийся Севастополь был переведен капитан первого ранга Марко Войнович. После смерти контр-адмирала Фомы Мекензи в 1786 году, Войнович возглавил Севастопольскую эскадру и заменил деревянные ступени Графской пристани на каменные. Именно в честь Марко Войновича, сербского графа по происхождению, пристань получила название Графской, хотя основную роль в преображении пристани сыграл совсем другой человек.

Это название не стало официальным, хотя раз и навсегда закрепилось за пристанью. В 1787 году в честь приезда императрицы Екатерины II пристань была официально названа Екатерининской. Однако среди людей это название не прижилось. Как не прижилось и переименование причала в 1925 году в пристань III Интернационала. Поэтому в 1990 году пристани вернули название Екатерининской, хотя для всех она по-прежнему осталась Графской.

В 1832 году начальником Черноморского флота стал адмирал Михаил Лазарев. Он активно занялся преобразованием и перевооружением флота, обучением моряков и строительством в Севастополе адмиралтейства, библиотеки и школы для детей моряков. Разумеется, закаленный в морских боях и умудренный житейским опытом, адмирал не мог не обратить внимания на Графскую пристань. По его мнению, она требовала коренного обновления для того, чтобы стать настоящей жемчужиной Севастополя.

Михаил Лазарев прекрасно понимал стратегическое значение пристани, к которой причаливали военные корабли, поэтому попросил английского архитектора Джона Уптона заняться проектом ее модернизации. В 1837 году Лазарев отослал готовый проект императору Николаю I. В целом проект пришелся по душе монарху Российской империи, однако он воспротивился строительству на пристани колоннады.

Адмиралу Лазареву пришлось пустить в ход различные уловки и даже пойти на хитрость, чтобы убедить императора разрешить строительство колоннады. Притчей во языцех стала выдуманная им история о выпившем кучере, который ночью опрокинул коляску с лошадьми в море только из-за того, что пристань не имела никакого ограждения.

В 1844 году Николай I утвердил проект Уптона. После этого Лазарев безотлагательно начал строительство новой каменной пристани. В основе Графской пристани использовался инкерманский камень. Строительные работы велись два года, по истечению которых пристань превратилась в лицо Севастополя – парадные морские ворота, достойно встречающие суда любого назначения.

Первым делом строители удлинили набережную пристани и построили несколько караульных домиков для приезжающих. Затем была возведена изящная ажурная колоннада высотой 6,5 метров. Она была выполнена в классическом стиле дорического ордера и состояла из двух рядов колонн (по шесть колонн в каждом ряду), увенчанных антаблементом.

Над антаблементом, включающем в себя архитрав, фриз и карниз, разместился аттик - декоративная стенка над карнизом, на которой был выгравирован 1846 год, являющийся годом постройки колоннады. В нишах пилонов сооружения были установлены четыре статуи, которые изготовил итальянский скульптор Фердинандо Пелличиа (в настоящее время их осталось только две). Длина ажурной колоннады составила свыше 18 метров.

От колоннады к морю была проложена широкая каменная лестница с четырьмя пологими маршами и изящными парапетами по сторонам. Лестничный ансамбль замыкали скульптуры мраморных львов, также изготовленных Фердинандо Пелличиа по заказу Михаила Лазарева.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Это были уже вторые мраморные львы, выписанные Лазаревым из Италии, так как первые скульптуры львов были сделаны из недолговечного песчаного камня, не выдержавшего испытания ветрами и морскими волнами, и их пришлось поменять на долговечные скульптуры из мрамора.

Так неказистая деревянная Графская пристань с каменными ступеньками, построенными графом Войновичем, благодаря рвению и стараниям адмирала Лазарева превратилась в романтический античный причал, который не только стал ярким украшением Севастополя, но и скрыл со стороны моря неказистые постройки и землянки, хаотично построенные на городском холме.

К сожалению, во время обороны Севастополя (в ходе очередной Крымской войны 1853-1856 годов) вражескими войсками была подорвана баржа с порохом, стоявшая у Графской пристани. Это случилось 26 августа 1855 года. Пристань была сильно повреждена и не восстанавливалась несколько десятков лет. Тревогу забили в 1871 году. Графский причал был отреставрирован и вновь стал встречать военные, грузовые и прогулочные суда.

Во время кровопролитной Великой Отечественной войны Графская пристань вновь подверглась разрушению: в нее попало около 30 немецких снарядов. За восстановление объекта культурного наследия России, статус которого пристань обрела в 2015 году, взялись только в послевоенные годы.

На рубеже 1968-1969 годов стараниями архитектора Валентина Артюхова и инженера Александра Михайленко была отремонтирована лестница с маршами, а в 1987-1988 годах – колоннада. Реставрацию колоннады выполнили мастера Госстроя УССР, отделку колонн и карнизов произвели лепщики из Симферополя, а скульптуры и пилоны восстановили украинские реставраторы.

Сегодня ни одно важное мероприятие Севастополя не проходит мимо Графской пристани – главной пристани и символа города. Здесь проводятся парады и морские торжества, будь то День Победы или парад Черноморского флота ВМФ России. Здесь любят собираться туристы и простые обыватели, желающие полюбоваться панорамными видами Черного моря и прогуляться по военному порту и легендарной площади Нахимова. В сезон отпусков от пристани регулярно отчаливают прогулочные катера, на которых можно совершить морскую прогулку или в рамках различных обзорных экскурсий посетить очаровательные бухты побережья.

Графская пристань © KM.RU, Святослав Князев

Доски памяти

На белоснежных пилонах колоннады туристы могут увидеть мемориальные доски, посвященные тому или иному трагическому или знаменательному событию в истории Севастополя.

Обороне города в годы войны с немецкими захватчиками посвящены сразу две памятные доски. Одна из них кратко повествует о подвиге крейсера «Червона Украина», который в течение 12 дней держал оборону, расположившись неподалеку от Графской пристани. За эти дни крейсер уничтожил три роты солдат, три немецких батареи и два десятка вражеских автомашин и бронетранспортеров.

Однако 12 ноября 1941 года немцы сбросили на крейсер шесть бомб, судно залило водой. Почти сутки команда матросов боролась за военный корабль и удерживала его на плаву, но к концу следующего дня оно пошло ко дну. Вторая доска посвящена освобождению города от немецких оккупантов. 9 мая 1944 года матросы Черноморского флота освободили город от фашистов и водрузили над Графской пристанью военно-морской флаг.

Еще две доски памяти рассказывают о днях, когда на страну обрушились первая русская революция и Гражданская война. В 1905 году в Севастополе было поднято вооруженное восстание матросов Черноморского флота. Активное участие в нем принял лейтенант Петр Шмидт. Революционер стал одним из руководителей восстания и 27 ноября самовольно возглавил командование крейсером «Очаков», команда которого поддержала революцию. Он надеялся, что его поддержит весь Черноморский флот, однако этого не произошло.

Власти в короткие сроки подавили мятеж на крейсере, а Шмидт был приговорен к смертной казни. На мемориальной доске отмечено, что именно с Графской пристани революционер Петр Шмидт отправился на крейсер «Очаков», ставший фатальным звеном в его судьбе. Вторая доска посвящена памяти соотечественников, вынужденных в ноябре 1920 года навсегда покинуть с причала Графской пристани не только Севастополь, но и родную страну.

Около 150 тысяч человек, половина из которых были офицерами и солдатами Белого движения, возглавляемого генерал-лейтенантом Петром Врангелем, эмигрировали из России после разгрома армии Врангеля. Знаменателен тот факт, что барон Врангель отплыл из страны на все том же крейсере «Очаков», который на этот раз сыграл спасительную роль в жизни человека.

Еще одна мемориальная доска на Графской пристани посвящена памятной встрече севастопольцев с участником Крымской войны, вице-адмиралом Павлом Нахимовым, причалившим к пристани после победоносного разгрома турецкой эскадры под Синопом (Турция). Встреча состоялась 22 ноября 1853 года. Синопское сражение длилось всего несколько часов и навсегда вошло в историю России.

В 1995 году в честь этого сражения был установлен день воинской славы, который отмечается в стране 1 декабря как День победы русской эскадры, возглавляемой вице-адмиралом Павлом Нахимовым, над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

Как добраться до Графской пристани

Графская пристань находится в историческом центре Севастополя на берегу Южной бухты. Рядом с ней расположены такие достопримечательности, как Памятник затопленным кораблям, памятник адмиралу Павлу Нахимову, памятник командиру брига «Меркурий» Александру Казарскому, Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и другие интересные объекты, пропустить которые невозможно.

Начальная точка маршрута к Графской пристани начинается с остановки «Площадь Нахимова». Открывает ее памятник Александру Казарскому. Далее следуют Мемориал героической обороны Севастополя и памятник Павлу Нахимову, за которым просматривается конечная точка маршрута – ажурная колоннада очаровательной Графской пристани.

До остановки «Площадь Нахимова» можно добраться на большинстве городских маршруток. Из Стрелецкой и Камышовой бухт в сторону площади следуют маршрутные автобусы № 16 и 77. Из Балаклавы идет автобус № 94. С проспекта генерала Острякова ходят маршрутки № 12 и 120. Маршрутные автобусы № 4, 109, 110 и 112 проезжают площадь Нахимова по дороге из Корабельной стороны в Камышовую бухту (в обратную сторону они ездят по другому пути в объезд площади, поэтому при планировании поездки это стоит иметь в виду).

