Чем заняться в Эстонии: 10 интересных идей

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Эстония — это маленькая страна на севере Европы, завораживающая своим средневековым обликом, старинными памятниками, уютными улочками и балтийскими пляжами

Вот чем может заняться путешественник в этой прекрасной стране:

1. Потеряться в лабиринте улиц Старого Таллина. Исторический центр Таллина — это красивейшая средневековая архитектура и череда узких улиц, покрытых брусчаткой. Можно взять кофе на вынос, вооружиться картой и целый день провести в центре, разглядывая оригинальные фасады зданий, старинные лавки, купола соборов и подглядывая за творчеством уличных художников.

2. Поужинать в средневековом ресторане. В самом центре Таллина у Ратушной площади расположился ресторан Olde Hansa, его главная изюминка — это средневековый колорит. В этом ресторане вместо светильников и ламп — свечи, вся посуда — это керамика ручной работы, колорит проявляется и в интерьере, и в нарядах официантов, и, конечно же, в меню. В меню Olde Hansa не найти продуктов, которые появились в Европе позже 15 века, так что гости здесь лакомятся дичью из медвежатины и лосятины и чечевичной похлёбкой. А ещё в зале ресторана стоит огромная бочка с солёными огурцами, причём гости должны добыть себе огурчики сами, всё как в старину.

3. Слепить фигурку из марципана. Эстонцы уже устали спорить с итальянцами и французами, но они уверены, что именно Эстония является родиной марципана. Галерея марципана в Таллине — это не просто место для вкусного шопинга, это настоящий музей со съедобными экспонатами. Чего только стоит витрина галереи, каждый день здесь красуются разные фигурки в виде животных, людей или архитектурных сооружений. В галерее всем гостям предоставляют необходимые материалы и учат лепке из марципана, занятие очень необычное и увлекательное.

4. Окунуться в прошлое на острове Кихну. Остров Кихну живёт своей жизнью, непохожей на жизнь современных эстонцев. Здесь с особым трепетом берегут традиции своих предков: детей с самого раннего возраста обучают старинным обрядам, песням и играм, женщины сами шьют и вяжут народные костюмы и разгуливают в них по улицам. Если поездка выпадает на новогодние праздники, то есть отличная возможность попасть на народные гуляния, душевные посиделки, весёлые танцы и прогулки по сказочному лесу запомнятся надолго.

5. Подняться на старинный маяк. Почти 500 лет назад маяк Кыпу начал освещать путь кораблям, по сей день он продолжает свою работу и является одним из старейших действующих маяков в мире. Можно напроситься в гости к смотрителю маяка и полюбоваться красотами острова Хийумаа с высоты 36 метров, а также осмотреть машинное отделение и заглянуть в местную баню.

6. Погулять по деревне викингов. Хотите углубиться в историю Скандинавии и увидеть как жили викинги? Тогда отправляйтесь в деревню Саула, здесь полно интересных мест и развлечений для туристов, можно пострелять из лука, примерить одеяния викингов, разучить старинный танец, попариться в пещерной бане и прогуляться к Сауласким источникам. Яркие впечатления и приятная усталость гарантированы, если нет сил на обратную дорогу, то ничего страшного, викинги всегда готовы предоставить место для ночлега.

7. Попробовать эстонскую кухню. Эстонцы очень любят плотно покушать, в их меню очень много сытных блюд: картофельные поросята, каша из пюре и перловки, рагу из овощей, свинины и злаков, мясной рулет. А на десерт эстонцы любят чай с кренделем с посыпкой из мака или корицы.

8. Порыбачить на форелевой ферме. Недалеко от порта Пярну расположилась деревня Хуюру, которая прославилась своей форелевой фермой. В Хуюру всегда рады гостям, туристам вручают удочку или сачок и предлагают порыбачить и испытать удачу. Улов можно отведать прямо на ферме, повар готовит рыбу на гриле и даже приглашает гостей поучаствовать в готовке. После сытного обеда можно прогуляться вдоль озера, послушать пение птиц и просто насладиться красотой природы и тишиной.

9. Заглянуть в ведьмин колодец. Недалеко от Таллина расположился заповедник Тухала, его главная особенность — это колодец, который временами превращается в гейзер, причём в очень мощный, напор достигает около ста литров в секунду. Конечно, учёные находят этому объяснение и связывают этот необычный процесс с таянием снега и подземным давлением, но местные утверждают, что всему виной ведьмы, которые в это время принимают ванну под землёй. Самое интересное, что данное явление абсолютно неконтролируемое и внезапное, бывает, что гейзер бурлит по несколько раз за сезон, а иногда молчит несколько лет.

10. Прогуляться по колоритному хипстервиллю. Раньше таллинский район Каламая был домом для рыбаков и их семей, сегодня эту часть города облюбовала творческая молодёжь. В Каламая очень много достойных и необычных мест: дом Сергея Довлатова, фабрика роялей "Эстония", субботний рыбный рынок, интерактивный музей и хипстерский квартал Теллискиви. Раньше на месте Теллискиви был завод, а сегодня это развлекательная площадка, где собирается вся творческая тусовка Таллина, здесь проходят модные фестивали, концерты, выставки и шоу.

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