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Оставшиеся за границей россияне похвастались выплатами от государства

22:22 25.04.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Оказавшиеся в разгар пандемии за рубежом российские граждане рассказали о получаемых выплатах от РФ.

Ранее правительство утвердило порядок оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за распространения коронавирусной инфекции. Сумма выплат в сутки на человека составляет 2400 рублей, на ребёнка до 14 лет плюс 1600. При этом претендовать на поддержку могут и те, у кого были билеты с 16 марта по 31 мая, и те, у кого не было таковых.

В группе "самого русского острова Таиланда" Ко Пангана туристы делятся сообщениями, что получили от России кто 50 тысяч рублей, кто 85 тысяч рублей.

"Нам с женой перечислили сразу за три недели, и сейчас каждый день приходит по 4800. Не поверили, когда увидели", - цитирует Царьград одного из участников.

Многие туристы, до этого проклинавшие забывшую их Россию, сейчас весьма довольны, иронично отмечает автор телеграм-канала "Сыны Монархии".

При этом, отмечает он, возникает диссонанс между теми, кто сейчас комфортно нежится на вынужденном карантине в том же Таиланде, и оказавшимися без работы в самоизоляции в России.

"Единственно, я бы уравнял пособия туристам с пособиями согражданам, лишившимся из-за пандемии работы. 72 000 рублей в месяц будет хорошим подспорьем не только тем, кто застрял на островах Таиланда, но и тем, кто застрял в Выхино или Купчино без работы", - отмечает он.

В Москве горожанам, потерявшим работу из-за пандемии, пообещали выплату пособия в размере 19,5 тысячи рублей. Жителям Подмосковья тоже будут полагаться повышенные выплаты - 15 тысяч рублей. Минимальные выплаты по безработице по всей России подняли до МРОТ - 12 130 рублей. 

Темы: Коронавирус, Российские туристы
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Комментарии читателей
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26.04.2020, 01:04
Гость: Евгений В

Не даром все крупные чиновники и все буржуины имеют второе гражданство или вид на жительство за границей, там даже пенсия намного больше. Вон жертвы репрессий, переехавшие в Израиль, какую пенсию получают...
25.04.2020, 23:56
Гость: Хватит ныть !

Русские наших не бросают.
25.04.2020, 23:10
Гость: Макар

Что и требовалось доказать! Помощь в России получают те, кто в ней не только не нуждается, но и сам может помочь другому. Вот эти и получают субсидии по полной!
А голодранцы, те, кто действительно нуждаются...сами как нибудь... Голодранцев много, сгинет какая часть и незаметно будет...
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