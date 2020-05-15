Туриндустрия России недополучила свыше 1,5 трлн рублей из-за коронавируса

11:50

Сфера туризма России из-за кризиса и коронавируса недополучила порядка 1,5 триллиона рублей. Об этом говорится в письме главы Ростуризма Зарины Догузовой в адрес главам регионов, передает «Интерфакс».

«Падение оборота сферы туризма достигло 95-100%, объем недополученных доходов уже превысил 1,5 триллиона рублей», — пишет Догузова. Он отмечает, что больше всего пострадали отели, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты и круизные суда.

При наихудшем сценарии развития событий своих рабочих мест лишатся до 2,5 миллиона россиян, занятых в данной сфере. По словам Догузовой, для преодоления этой проблемы туризму должны предоставить максимально допустимые меры поддержки. Речь идет о прямом финансировании, а также налоговых и неналоговых льготах.

Как пояснила глава ведомства, восстановление туристической отрасли с нуля будет куда более затратным и долгим процессом, чем оказание своевременной помощи. Догузова также подчеркнула, что до начавшегося кризиса туризм показывал наилучшую экономическую динамику. Каждый год вклад туротрасли в объем национального экспорта составлял около 1,5 миллиарда долларов. Это соотносимо с экспортом вооружений и почти в три раза превышает экспорт леса, меди, алюминия или никеля, подчеркивает глава Ростуризма.

Догузова также добавила, что после открытия международных границ и введения электронных виз в 2021 году, въездной туризм может обеспечить существенный прирост дохода в валюте.