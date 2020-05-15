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Туриндустрия России недополучила свыше 1,5 трлн рублей из-за коронавируса

11:50 15.05.2020
© KM.RU, Роман Погодаев
© KM.RU, Роман Погодаев
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Сфера туризма России из-за кризиса и коронавируса недополучила порядка 1,5 триллиона рублей. Об этом говорится в письме главы Ростуризма Зарины Догузовой в адрес главам регионов, передает «Интерфакс».

 «Падение оборота сферы туризма достигло 95-100%, объем недополученных доходов уже превысил 1,5 триллиона рублей», — пишет Догузова. Он отмечает, что больше всего пострадали отели, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты и круизные суда.

При наихудшем сценарии развития событий своих рабочих мест лишатся до 2,5 миллиона россиян, занятых в данной сфере. По словам Догузовой, для преодоления этой проблемы туризму должны предоставить максимально допустимые меры поддержки. Речь идет о прямом финансировании, а также налоговых и неналоговых льготах.

Как пояснила глава ведомства, восстановление туристической отрасли с нуля будет куда более затратным и долгим процессом, чем оказание своевременной помощи. Догузова также подчеркнула, что до начавшегося кризиса туризм показывал наилучшую экономическую динамику. Каждый год вклад туротрасли в объем национального экспорта составлял около 1,5 миллиарда долларов. Это соотносимо с экспортом вооружений и почти в три раза превышает экспорт леса, меди, алюминия или никеля, подчеркивает глава Ростуризма.

Догузова также добавила, что после открытия международных границ и введения электронных виз в 2021 году, въездной туризм может обеспечить существенный прирост дохода в валюте.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления, Ростуризм
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 14:04
Гость: www

Деиствительно ли так? Больше похоже на выпрашивание гостранша для распила. Пансионат и гостиница - не завод, чтоб было ужасом с нуля их создавать. Что могло в конгресс-центре или доме отдыха за два месяца безвозвратно рухнуть, чтоб туда деньги вливать? Если короновирусом у его посетителеи память не отшибло где они находятся, ничего не может случиться, по сути за короткии период несесона.
15.05.2020, 13:38
Гость: Дед

Нисколько не жаль этих деятелей.
Когда Распотребнадзар предупреждал об эпидемиологической опасности ,туроператоры продолжили организовывать туры в очаги инфекции.
Ну что ж, кто организовал массовый завоз заразы,тот первый и пострадал.
15.05.2020, 13:09
Гость: Николай

Если бы наша "туриндустрия" не бросала туристов в тяжелой ситуации все годы - может и относились бы к ней сейчас по-другому, а так - "пристрелить" проще.
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