За дикой природой надо ехать на Камчатку

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Камчатка – полуостров, который начинает историю своего открытия примерно с восемнадцатого века. Рассматривая путешествия на Камчатку, необходимо учитывать, что это не спокойное черноморское побережье, а скорее активно-экстремальный отдых

Введь природа на Камчатке дикая и суровая, что собственно и привлекает многих туристов. Посетив на Камчатку, вы сможете увидеть необыкновенно красивейшие заповедники и дикую природу во всей своей красе.

Особенности Камчатки и ее климат



Бывалые туристы отмечают то, что на Камчатку лучше всего лететь зимой, летом или же осенью. А вот попав туда весной можно столкнуться с пасмурностью и постоянными дождями. Из развлечений будет доступен самый минимум. Поэтому все же стоит учитывать данный факт. В зимнее время с декабря по март преобладают зимние забавы, можно кататься в упряжке, спускаться с гор на лыжах и сноубордах и даже искупаться в термальных источниках. Но в летнее время там открывается совершенно другая картина. Лето хоть короткое и довольно прохладное, но иногда температура воздуха поднимается до 30-35 градусов. Летом и осенью доступны пешие туры, рыбалка, сбор грибов и ягод и конечно посещение самых удивительных достопримечательностей.

На Камчатку только на самолёте



К сожалению, не существует трассы связывающей полуостров и материковую часть России. Поэтому добраться туда можно по морю или по воздуху. Туристам комфортнее добираться на самолете, который совершает посадку, расположенную в 30 километрах от столицы Камчатки – Петропавловск - Камчатский.

Где же лучше остановиться на камчатке



На Камчатке существует множество мест, на любой вкус и с различной ценовой категорией. Хостелы, гостиницы, гостиничные комплексы, гостевые дома… Действительно большой выбор. На этой земле создают именно такие условия, что бы турист чувствовал себя комфортно и уютно.

Сотрудники хостелов всегда готовы оказать информационную поддержку туристам, так же они оборудованы всем самым необходимым для проживания. Самые популярные хостелы находящиеся в черте города Петропавловск – Камчатский это “Fiesta”, “Milano” и хостел 24.

Так же существует ряд гостиниц, в столичном городе Камчатки, туристы отдают предпочтение гостиницам “Авача” и “Гейзер”. В шаговой доступности вся необходимая инфраструктура, а из окон открывается восхитительный вид на вулканы и Авачинскую бухту.

В посёлке Парантука расположен гостиничный комплекс Бел-Кам-Тур, находится рядом с целебными источниками. Номера оборудованы всем необходимым и выполнены в современном стиле.

Фото с сайта pixabay.com

Кафе, рестораны, особенности местной кухни



Население Камчатки довольно не многочисленно, местные жители отдают предпочтение дичи, грибам, ягодам и конечно же рыбе. Рыбы здесь много, речной и морской. Едят ее в любом виде, вяленой, копченой, соленой, вареной и на что хватит фантазии. Есть одно удивительное блюдо национальной кухни “Кылыкил” или просто “Толкушка” что является рыбным салатом с ягодами. Готовится он из отварного лосося, порезанного на мелкие кусочки и толченой ягоды – клюквы, морошки, брусники. Вкус потрясающий!

На Камчатке даже употребляют мясо медведя, но оно довольно часто бывает заражено паразитами, поэтому готовить его можно только после ветеринарной экспертизы. Кстати, тушится оно довольно долго 5-7 часов.

Ну и, конечно же, икра. Икра кеты, горбуши, чавычи высоко ценится, и употребляется в пищу довольно часто. Солят ее обычно в больших банках, икры на Камчатке хватает всем.

Так же на камчатке существует множество ресторанов и кафе, ориентированных на туриста. Там вы можете попробовать разнообразные местные блюда, морепродукты и даже китайскую кухню. По желанию можно отведать обычной, привычной пищи, но приготовленной с душой.

Самые популярные достопримечательности



На Камчатке большое количество мест, которые следует посетить, и в основном эти достопримечательности являются частью природы. Гейзеры, вулканы, скалы, водопады действительно завораживают и впечатляют.

Пожалуй, большинство туристов прибывших на Камчатку отдают предпочтение пешим турам. Самая популярная прогулка среди туристов является экскурсией на Авачинский и Карякский вулканы. Для новичков предусмотрен более лёгкий вариант тура – они идут до подножий вулканов и поднимаются на гору Верблюд. Данный тур занимает приблизительно три часа, и справиться с ним могут практически все туристы. Но есть более сложный и в тоже время захватывающий вариант тура, который придется по вкусу уже более опытным туристам это подъём на Авачу. Длится он целый день, но в итоге там можно погреться на грунте кратера вулкана, и наслаждаться захватывающими видами с высоты.

На Камчатке есть и водные экскурсии, например на остров Старичков. Туристы отправляются туда на яхте, путь занимает по времени примерно 5-6 часов. В это время всех угощают морепродуктами, варят уху из пойманной в прогулке рыбы самими туристами, а так же можно познакомиться с разными видами птиц которые сами прилетают на борт яхты и если повезет увидеться с дельфинами. Так же существует водный поход по реке Быстрая. На самом деле река спокойная, но всё же есть там несколько порогов с быстрым течением, что добавляет адреналина. Включает в себя данная прогулка рыбную ловлю, остановки на берегах реки, с ночёвкой в палатке и вечерним костром.

На Курильском озере открывается возможность понаблюдать за медведями всего в нескольких метрах. Они собираются там, в период нереста нерки примерно по 200 особей. При этом туристов сопровождает специальный инструктор.

Есть и вертолётная экскурсия на Долину гейзеров, маршрут включает в себя три посадки - в Долине где турист увидит фонтанирование гейзера, вблизи вулкана Узон где открываются захватывающие виды и на Налычевских лечебных горячих источников где можно искупаться. По пути вертолёт пролетает над двумя действующими вулканами.

Также можно взять туры и на другие вулканы – Толбачик, Мутновский и Горелый. Обычно Мутновский и Горелый вулканы посещают вместе, при чём восхождение на последний считается самым лёгким на Камчатке.

Если позволяет время желательно посетить водопад Косы Вероники, Ключевскую Сопку и побывать в лавовых пещерах. А так же много других удивительных и поистине захватывающих дух местах.

Фото с сайта pixabay.com

Несколько советов перед поездкой на Камчатку



Конечно, проще будет добираться на Камчатку организованным туром, но все же рекомендуется приобрести географическую карту, она поможет ориентироваться на месте.

Так же необходимо учитывать, что там мало банкоматов, стоит заранее запастись наличными.

На Камчатке чистая вода и пить её можно не только из-под крана, а даже из рек. Выбирайте организованные туры, в одиночку добраться во многие места очень сложно.

Учитывайте свои интересы и цели перед полётом на Камчатку, подумайте в какое время года, будет для вас интереснее и вперёд за новыми впечатлениями и эмоциями!