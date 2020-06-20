]]>
]]>
Главная Туризм Новости

Чиновники задумались о госрегулировании цен на российских курортах

15:58 20.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Власти решили возродить механизм контроля цен на российских курортах, который применялся во время Олимпийских игр в Сочи и ЧМ-2018. Представители туррынка называют эти планы «возмутительными», пишет «Коммерсант».

Отмечается, что поручение разработать такой механизм контроля дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Конкретный лан действий должен быть представлен уже в ближайшую неделю. Этим занимается непосредственно аппарат Чернышенко совместно с ФАС и Ростуризмом.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, регулярная оценка доступности туристических продуктов и проработка сценариев развития отрасли на фоне принятых из-за пандемии противоэпидемиологических ограничений позволят «оперативно принимать решения по поддержке туррынка».

Между тем сами участники отрасли напоминают, что власти уже вмешивались в регулирование цен во время проведения Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018. Однако тогда решение было принято исходя из общемировой практики. В настоящее же время ценовое регулирование на рынке туруслуг кабмином может выражаться в установлении предельно допустимого уровня их стоимости, определении ценовых коэффициентов и надбавок.

Источник издания назвал новые планы правительства «возмутительными», ведь отельеры три месяца не могли зарабатывать из-за ограничений, а потом понесли огромные расходы, выполняя требования Роспотребнадзора для возобновления работы.
 

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.06.2020, 22:46
Гость: Это вам номер раз

А на Украине цены гораздо ниже. Но вам принципы дороже здоровья собственных детей. Ну и сидите в душных квартирах. Эх, хорошо сейчас на уже прогретом Азове! Народ прет!
20.06.2020, 21:37
Гость: фаыва

Госплан нужен, политика правильная и жаждущи наживы минимум раскулачить а лучше в гулаг.
20.06.2020, 21:06
Гость: Ну-ну

Ну, сейчас гостиницы на Югах будут драть три шкуры с пострадавшего от короновируса населения под предлогом того, что сами гостиницы итп недополучили доход.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации