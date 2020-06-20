Чиновники задумались о госрегулировании цен на российских курортах

15:58

Власти решили возродить механизм контроля цен на российских курортах, который применялся во время Олимпийских игр в Сочи и ЧМ-2018. Представители туррынка называют эти планы «возмутительными», пишет «Коммерсант».

Отмечается, что поручение разработать такой механизм контроля дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Конкретный лан действий должен быть представлен уже в ближайшую неделю. Этим занимается непосредственно аппарат Чернышенко совместно с ФАС и Ростуризмом.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, регулярная оценка доступности туристических продуктов и проработка сценариев развития отрасли на фоне принятых из-за пандемии противоэпидемиологических ограничений позволят «оперативно принимать решения по поддержке туррынка».

Между тем сами участники отрасли напоминают, что власти уже вмешивались в регулирование цен во время проведения Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018. Однако тогда решение было принято исходя из общемировой практики. В настоящее же время ценовое регулирование на рынке туруслуг кабмином может выражаться в установлении предельно допустимого уровня их стоимости, определении ценовых коэффициентов и надбавок.

Источник издания назвал новые планы правительства «возмутительными», ведь отельеры три месяца не могли зарабатывать из-за ограничений, а потом понесли огромные расходы, выполняя требования Роспотребнадзора для возобновления работы.

