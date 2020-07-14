Восемь стран готовы принимать россиян «хоть завтра»

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Восемь стран, включая Турцию и Египет, уже готовы принимать туристов из России. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, речь идет о направлениях, которые пользуются повышенным спросом.

Так, по данным Ломидзе, речь идет о Турции, Мальдивах, Кубе, Доминикане, Египте, Хорватии, ОАЭ и Мексике. При этом власти большинства стран из данного списка требуют справки об отсутствии коронавируса. Также у иностранцев будут замерять температуру при пересечении границы.

«Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь», — отметила представитель АТОР.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что с 15 июля Россия готова частично возобновить международные рейсы. Список стран будет составлен с учетом ситуации с COVID-19. Также должны быть договоренности с принимающими странами, поэтому авиарейсы вряд ли возобновятся раньше августа.