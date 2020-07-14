]]>
]]>
Главная Туризм Новости

Восемь стран готовы принимать россиян «хоть завтра»

16:34 14.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Восемь стран, включая Турцию и Египет, уже готовы принимать туристов из России. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, речь идет о направлениях, которые пользуются повышенным спросом.

Так, по данным Ломидзе, речь идет о Турции, Мальдивах, Кубе, Доминикане, Египте, Хорватии, ОАЭ и Мексике. При этом власти большинства стран из данного списка требуют справки об отсутствии коронавируса. Также у иностранцев будут замерять температуру при пересечении границы.  

«Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь», — отметила представитель АТОР.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что с 15 июля Россия готова частично возобновить международные рейсы. Список стран будет составлен с учетом ситуации с COVID-19. Также должны быть договоренности с принимающими странами, поэтому авиарейсы вряд ли возобновятся раньше августа.

Темы: Авиасообщение в мире, Авиасообщение в России, Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.07.2020, 19:10
Гость: Время Ч.

Нашим туристам в Турции этот храм до лампочки.
14.07.2020, 18:48
Гость: Гость

Эти страны нашей элите неинтересны,поэтому не торопятся пускать наших туристов туда на отдых. Власть имущим подавай Англию,Испанию,Италию.. те места, где у них недвижимость и живут семьи..
14.07.2020, 18:47
Гость: порто-франко

"Восемь стран, включая Турцию и Египет, уже готовы принимать туристов из России".
Вот и надо было диктовать туркам свои требования о Св. Софии. А так - эрзац православные, будут посещать главный православный храм в перерывах между мусульманской службой, при зашторенной Богородице и Христе.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации