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Россиянам посоветовали не бронировать заранее билеты за границу

10:58 31.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не бронировать заранее билеты и жилье и не выбирать за границей частные домовладения и хостелы, пишет "Интерфакс".

Ведомство отметило, что в связи с неустойчивой динамикой заболеваемости COVID-19 в разных странах мира, перед поездкой  необходимо ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую планируется посетить. Бронировать же авиабилеты и жилье рекомендуется за несколько дней до вылета.

Специалисты Роспотребнадзора советуют избегать частных домовладений и хостелы и бронировать комнаты в отелях у официальных представителей гостиничного бизнеса.

На всем протяжении поездки необходимо соблюдать меры социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты. 

В стране пребывания не рекомендуется пробовать блюда, приготовленные из мяса или полуфабрикатов диких животных. Питаться следует в заведениях, где "заседомо используются продукты гарантированного качества промышленного производства", пить знакомые напитки и соки промышленного производства, бутилированную или кипяченую воду, и мыть ей фрукты и овощи. 

Темы: Отдых и смена деятельности в жизни современного человека, Новости туризма и туристической отрасли, Российские туристы, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.07.2020, 13:53
Гость: www

За авиакомпаниям Роспотреб. должен следить, а не за россиянами. Если авиакомпании дают возможность бронирования, значит и должен быть возврат денег, в случае отмены реиса. Нечего переваливать с больной головы на здоровую.
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