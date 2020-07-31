Россиянам посоветовали не бронировать заранее билеты за границу

10:58

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не бронировать заранее билеты и жилье и не выбирать за границей частные домовладения и хостелы, пишет "Интерфакс".

Ведомство отметило, что в связи с неустойчивой динамикой заболеваемости COVID-19 в разных странах мира, перед поездкой необходимо ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую планируется посетить. Бронировать же авиабилеты и жилье рекомендуется за несколько дней до вылета.

Специалисты Роспотребнадзора советуют избегать частных домовладений и хостелы и бронировать комнаты в отелях у официальных представителей гостиничного бизнеса.

На всем протяжении поездки необходимо соблюдать меры социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты.

В стране пребывания не рекомендуется пробовать блюда, приготовленные из мяса или полуфабрикатов диких животных. Питаться следует в заведениях, где "заседомо используются продукты гарантированного качества промышленного производства", пить знакомые напитки и соки промышленного производства, бутилированную или кипяченую воду, и мыть ей фрукты и овощи.