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Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине

13:40 31.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Жители России проявляют осторожность при планировании своего отпуска. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), россияне не хотят бронировать туры как по стране, так и за пределы РФ из-за слухов о повторном введении карантина по коронавирусу.

В АТОР заявили, что в турагентствах практически остановились продажи туров "в глубину", то есть за несколько месяцев до предполагаемой поездки. Максимальная глубина продаж - один месяц. 

Отмечается, что туристы опасаются введения карантина с 20 сентября, слухи о чем активно циркулируются в обществе уже продолжительное время. 

"Эти слухи появились еще в мае, так что это - стопроцентный фейк. Очевидно, что динамика продаж туров станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, поскольку копится отложенный спрос", - рассказали в АТОР.

В АТОР заявляют, что туристический рынок все еще находится в "подвешенном" состоянии, так как нет понимания, когда будут открыты границы и как будет складываться ситуация внутри России. 

Темы: Развитие туризма и гостиничного бизнеса, Российские туристы
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Комментарии читателей
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31.08.2020, 15:36
Гость: правильно опасаются

могут и вторую самоизоляцию устроить.
От них всего можно ожидать .
Для собственного спокойствия и безопасности нужно лучше в своём регионе.
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