Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине

13:40

Жители России проявляют осторожность при планировании своего отпуска. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), россияне не хотят бронировать туры как по стране, так и за пределы РФ из-за слухов о повторном введении карантина по коронавирусу.

В АТОР заявили, что в турагентствах практически остановились продажи туров "в глубину", то есть за несколько месяцев до предполагаемой поездки. Максимальная глубина продаж - один месяц.

Отмечается, что туристы опасаются введения карантина с 20 сентября, слухи о чем активно циркулируются в обществе уже продолжительное время.

"Эти слухи появились еще в мае, так что это - стопроцентный фейк. Очевидно, что динамика продаж туров станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, поскольку копится отложенный спрос", - рассказали в АТОР.

В АТОР заявляют, что туристический рынок все еще находится в "подвешенном" состоянии, так как нет понимания, когда будут открыты границы и как будет складываться ситуация внутри России.