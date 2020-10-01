Правительство продлило программу туристического кешбэка
Правительство продлило программу туристического кешбэка, работающего для путешествующих по России до 10 янваля 2021 года. Как пишет РИА Новости, соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Отмечается, что теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.
"Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом", - отмечается на сайте кабмина.
Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинеце сокращена с 4 до 2 ночей, минмальная стоимость путевки не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
Обязательное условие программы — оплата картой "Мир" — осталось прежним. Кешбэк будет начисляться на нее автоматически в течение 5 дней с момента оплаты поездки.
Отмечается, что ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.
Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев.