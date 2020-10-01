10:16

Правительство продлило программу туристического кешбэка, работающего для путешествующих по России до 10 янваля 2021 года. Как пишет РИА Новости, соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

"Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом", - отмечается на сайте кабмина.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинеце сокращена с 4 до 2 ночей, минмальная стоимость путевки не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Обязательное условие программы — оплата картой "Мир" — осталось прежним. Кешбэк будет начисляться на нее автоматически в течение 5 дней с момента оплаты поездки.

Отмечается, что ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.

Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев.