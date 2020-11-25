Россия ужесточает правила получения виз для иностранцев

17:00 25.11.2020

С 1 января 2021 года вступят в силу изменения в процедуре получения российских виз за рубежом. Отныне для получения электронных виз в Россию нужно будет заполнять более полную, чем раньше, анкету. В частности, в ней необходимо будет указать ссылки на страницы в социальных сетях и информацию о родственниках и партнерах, сообщают "Новые Известия".

Сейчас для получения электронной визы нужно представить общую информацию о себе (фамилию, имя, дату и место рождения, реквизиты паспорта, место жительство и работы), сообщить о цели и регионе визита, предполагаемой дате въезда, наличии в стране родственников и о предыдущих поездках в Россию.

С 1 января по решению МИД России потребуется более исчерпывающая информация. Иностранец обязан будет указать все имеющиеся адреса электронной почты и номера телефонов, ссылки на профили в социальных сетях и мессенджерах, личный идентификационный номер, подробные сведения о супруге и родителях, об обучении во всех образовательных учреждениях (кроме школы), а также о двух последних работодателях (с исчерпывающими реквизитами для связи), воинской службе (с указанием рода войск), фактах привлечения к уголовной ответственности и о посещенных за три года странах. Вступившие в однополые гражданские союзы вместо супруга могут указывать партнера.

Кроме того, нужно будет предоставить точный адрес и контакты места пребывания в России или информацию о гражданах, посещение которых является целью визита. Нужно указать также наличие в РФ недвижимости, намерение участвовать в политической деятельности и наличие планов представлять некоммерческие или государственные организации.

Дьякон Андрей Кураев назвал эти нововведения очередным шагом к тотальному чекизму.

Следует отметить, что в США подобные правила введены больше года назад и сегодня большинству подающих заявку на американскую визу приходится показать визовым офицерам свои социальные сети. В нормативных актах Госдепартамента, который ввел эти правила, говорится, что заявителям придется указать данные о своих социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов за последние пять лет. Похожая ситуация и с британскими визами.