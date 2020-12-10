Росавиация запретила перевозку за рубеж тургрупп

10:13 10.12.2020

Росавиация напомнила о запрете российским авиакомпаниям принимать на борт грузопассажирских рейсов, следующих за рубеж, организованные группы туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо агентства, разосланное перевозчикам.

В письме говорится, что грузопассажирские перевозки на данный момент предназначены для вывоза иностранных граждан с территории РФ и возврата российских граждан на родину.

"Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов", - предупреждает Росавиация.

В случае, если будет выявлен факт продажи авиабилетов в рамках турпакетов, разрешение на полет будет аннулировано.

Сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж - для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, Эфиопию, а также на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.