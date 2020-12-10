Росавиация запретила перевозку за рубеж тургрупп

Росавиация напомнила о запрете российским авиакомпаниям принимать на борт грузопассажирских рейсов, следующих за рубеж, организованные группы туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо агентства, разосланное перевозчикам.

В письме говорится, что грузопассажирские перевозки на данный момент предназначены для вывоза иностранных граждан с территории РФ и возврата российских граждан на родину. 

"Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов", - предупреждает Росавиация.

В случае, если будет выявлен факт продажи авиабилетов в рамках турпакетов, разрешение на полет будет аннулировано.

Сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж - для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, Эфиопию, а также на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2020, 17:33
    Гость: На сайте

    канадской авиакомпании Air Canada есть список стран, куда можно летать. Скажем, полет на Кубу разрешен. Но. Написано. Для недельного отдыха на острове нужно при прилете предоставить справку о тестировании. Затем вы проводите две недели в режиме самоизоляции. Потом наслаждается неделей отдыха в отеле. По возвращении привозите бумагу от кубинских властей о тестировании. И снова проводите дома две недели в режиме самоизоляции. И уже после этого, отдохнувшие по самые уши, возвращаетесь на работу.

  3. 10.12.2020, 14:08
    Гость: www

    Будешь смеяться, но это серьёзно. Туда летят с одним паспортом, им из-за этого въезд запретить не могут, а назад с россииским.

  4. 10.12.2020, 12:40
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    «...перевозки на данный момент предназначены для вывоза иностранных граждан с территории РФ и возврата российских граждан на родину...» Это щАззз про «наших» депутатов, выезжающих на НГ-каникулы?

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