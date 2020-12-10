Росавиация запретила перевозку за рубеж тургрупп
Росавиация напомнила о запрете российским авиакомпаниям принимать на борт грузопассажирских рейсов, следующих за рубеж, организованные группы туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо агентства, разосланное перевозчикам.
В письме говорится, что грузопассажирские перевозки на данный момент предназначены для вывоза иностранных граждан с территории РФ и возврата российских граждан на родину.
"Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов", - предупреждает Росавиация.
В случае, если будет выявлен факт продажи авиабилетов в рамках турпакетов, разрешение на полет будет аннулировано.
Сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж - для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.
С лета Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, Эфиопию, а также на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
канадской авиакомпании Air Canada есть список стран, куда можно летать. Скажем, полет на Кубу разрешен. Но. Написано. Для недельного отдыха на острове нужно при прилете предоставить справку о тестировании. Затем вы проводите две недели в режиме самоизоляции. Потом наслаждается неделей отдыха в отеле. По возвращении привозите бумагу от кубинских властей о тестировании. И снова проводите дома две недели в режиме самоизоляции. И уже после этого, отдохнувшие по самые уши, возвращаетесь на работу.
То есть до сих пор катали на увеселения барыг ?!?
я фигею...
Будешь смеяться, но это серьёзно. Туда летят с одним паспортом, им из-за этого въезд запретить не могут, а назад с россииским.
«...перевозки на данный момент предназначены для вывоза иностранных граждан с территории РФ и возврата российских граждан на родину...» Это щАззз про «наших» депутатов, выезжающих на НГ-каникулы?