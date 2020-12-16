Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов

14:28 16.12.2020

Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министерства туризма Таиланда.

Для поездки в Таиланд россиянам перед вылетом нужно оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в РФ (Сertificate of Entrance, СОЕ).

В случае, если россиянин желает провести в Таиланде более 30 дней, он должен подать документы на оформление TR-визы, которая выдается на срок до 60 дней с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней.

Если туристы планируют посещение Таиланда продолжительностью от 90 до 270 дней, они должны получить Специальную туристическую визу (Special Tourist visa STV).

Сохраняется также требование обязательного карантина длительностью 15 ночей в отелях, одобренных властями Таиланда. Забронировать отель в Бангкоке или провинциях страны для его проведения необходимо заранее.

Также при въезде в страну путешественникам, помимо паспорта и свидетельства о въезде (COE), понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее $100 тыс., покрывающая все расходы на медицинское лечение, включая COVID-19, справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до отправления, справка с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID, выданная также не более чем за 72 часа до вылета. Обе справки должны быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский.