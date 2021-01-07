Россия ввела электронную визу для граждан 52 стран

© KM.RU, Алексей Белкин

С начала 2021 года электронную визу в Россию могут получить граждане 52 стран. 

В перечень вошли государства, гражданам которых был разрешен въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта. Исключением является Катар, с которым с 23 февраля 2020 года у России начал действовать безвизовый режим, отмечает "Москва 24".

Электронная виза будет распространена по всей России. Вне зависимости от региона пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт. Также срок пребывания иностранных граждан в РФ увеличивается с 8 до 16 дней.

Оформить электронную визу для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок можно будет через интернет. Детям до шести лет визу оформят бесплатно.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий выдачу полугодовых виз иностранным туристам, которые имеют забронированный номер в гостинице.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.01.2021, 21:59
    Гость: Val

    посмотрел для интереса список стран. кроме улыбки у меня ни каких эмоций этот список не вызвал.

  5. 07.01.2021, 18:23
    Гость: А что толку

    Офрмить ее все равно сейчас нельзя , да и кто поедет в этот рассадник коронавируса и обнулизма.

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