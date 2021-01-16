Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами

Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Данное решение было принято по итогам заседания штаба и исходя из эпидемической обстановки в данных странах: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более единицы.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва-Ханой, два раза в неделю); Индия (Москва-Дели, два раза в неделю); Финляндия (Москва-Хельсинки, два раза в неделю и Санкт-Петербург-Хельсинки, два раза в неделю); Катар (Москва-Доха, три раза в неделю)", - говорится в сообщении оперштаба.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.01.2021, 21:07
    Гость: Шило

    Америкосы, сейчас запретят вьезд россиянам, не ширнувшимся их вакциной. Вот тогда триндец, все сообщенияи! А наши, как всегда, будут вату жевать и оправдываться!

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