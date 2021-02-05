Туроператоры отметили спрос на крымские программы реабилитации COVID-19

Севастополь

Российские туроператоры отметили рост спроса на туры в Крым в межсезонье.

Как отмечают в АТОР, по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году спрос на отдых в Крыму в межсезонье вырос почти в полтора раза. Туристы активно бронируют туры на февраль и март, пишет "Российская газета".

Особой популярностью у россиян пользуются санатории с программами реабилитации после COVID-19. Отмечается, что процент таких заявок в общем объеме бронирований в январе составил порядка 40%.

На текущий момент в Крыму более 40 объектов размещения разработали программы санаторно-курортного лечения после перенесения новой коронавирусной инфекции. Это отели и санатории в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках, Керчи и Судаке. При этом, все лечебно-оздоровительные процедуры проводятся в комплексе с климатотерапией, Крым исторически является регионом, благоприятным для лечения заболеваний дыхательных путей.

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