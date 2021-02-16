Бизнесмены предложили отменить налоги для туроператоров в 2021 году

21:15 16.02.2021

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отправила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко письмо, в котором предложила отменить в текущем году налоги для туроператоров.

«В качестве срочной меры поддержки туротрасли в 2021 году АТОР предлагает правительству рассмотреть возможность отмены в 2021 году всех налогов и взносов для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность. Здесь имеются в виду налог на прибыль, взносы в ПФР, ФСС и ФОМС», - цитирует ТАСС письмо.

Также в АТОР предложили ввести пониженные ставки по налоговым платежам и взносам на период 2022-2025 годов. Так, взносы в ПФР, ФСС и ФОМС для туроператоров предлагается сократить с действующих 30-15% до 7,6%, налог на прибыль снизить до 3%, а НДС - до 7%.