Бизнесмены предложили отменить налоги для туроператоров в 2021 году

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отправила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко письмо, в котором предложила отменить в текущем году налоги для туроператоров.

«В качестве срочной меры поддержки туротрасли в 2021 году АТОР предлагает правительству рассмотреть возможность отмены в 2021 году всех налогов и взносов для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность. Здесь имеются в виду налог на прибыль, взносы в ПФР, ФСС и ФОМС», - цитирует ТАСС письмо.

Также в АТОР предложили ввести пониженные ставки по налоговым платежам и взносам на период 2022-2025 годов. Так, взносы в ПФР, ФСС и ФОМС для туроператоров предлагается сократить с действующих 30-15% до 7,6%, налог на прибыль снизить до 3%, а НДС - до 7%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 00:48
    Гость: саша

    Это про внутренний туризм или заграничный? Если туристы едут оставляют деньги в других странах, хорошо ли это для РФ как страны? Нет конечно. Почему переток денег из страны надо выводить из под налогов? Пусть турфирмы переориентируются на внутренний туризм. Если не могут, пусть банкротятся. Помогать только тем, кто привозит иностранцев в РФ, которые оставляют свои деньги в России.

  2. 16.02.2021, 22:13
    Гость: тд

    Интересно почему трудящиеся не думают о себе и не просят отменить налоги со своих получек?

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