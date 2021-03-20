Портал о Болгарии: для тех, кто хочет знать все о жизни в этой стране!

16:24 20.03.2021

Сегодня Болгария привлекает многих граждан других стран, как место для постоянного жительства или работы.

На Балканском полуострове это государство занимает 22% общей территории, и на 110 993 квадратных километрах постоянно проживает более 7 млн человек, включая не только местных граждан, но и тех, кто приезжает на ПМЖ и заработки. Кроме того, сегодня этот регион привлекает огромное количество туристов и путешественников, которые в сезон посещают страну для отдыха. Благодаря тому, что государство имеет выход к Черному морю, особенно большой наплыв туристов наблюдается в теплое время года, но тут есть достаточно не только красивых пляжей, но и различных исторических памятников.

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