Портал о Болгарии: для тех, кто хочет знать все о жизни в этой стране!

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Сегодня Болгария привлекает многих граждан других стран, как место для постоянного жительства или работы.

На Балканском полуострове это государство занимает 22% общей территории, и на 110 993 квадратных километрах постоянно проживает более 7 млн человек, включая не только местных граждан, но и тех, кто приезжает на ПМЖ и заработки. Кроме того, сегодня этот регион привлекает огромное количество туристов и путешественников, которые в сезон посещают страну для отдыха. Благодаря тому, что государство имеет выход к Черному морю, особенно большой наплыв туристов наблюдается в теплое время года, но тут есть достаточно не только красивых пляжей, но и различных исторических памятников.

Разделы портала BGLIFE

Создатели BGLIFE сделали все возможное, чтобы сайт был максимально полезным и объективным. Он позволяет общаться на сайте обо всем, что интересно, для людей, которых интересует Болгария и все, что с ней связано! Это отличная возможность узнать то, что нужно для переезда, туризма или трудоустройства. Для всех желающих доступны:

  1. Самый крупный форум о Болгарии. Он позволяет активно общаться пользователям друг с другом, задавать вопросы и получать ответы от таких же обычных людей, которые делятся собственным личным опытом
  2. Доска объявлений. В этом разделе собраны частные объявления на территории Болгарии. Этот раздел будет полезен не только гостям страны и тем, кто хочет переехать, но и местным гражданам
  3. Консультации специалистов. Адвокаты и юристы проконсультируют по всем важным вопросам, которые связаны с различными аспектами, включая оформление документов для различных целей
  4. Новостной раздел. Тут можно найти различные информационные статьи и новости о Болгарии, а также рассказы об отдыхе на территории страны от туристов разного уровня. Это полезно для тех, кто только планирует путешествие
  5. Получение туристической визы. В этом разделе выделены в отдельный профиль все вопросы, которые связаны с получением туристической визы

Вся информация на BGLIFE посвящается жизни в Болгарии, ее юриспруденции и новостям, которые полезны будут как туристам, так и тем, кто постоянно живет в стране. Это обеспечит нужными данными, и особенную роль играет в этом плане возможность получения профессиональных консультаций разных специалистов.

Полезности BGLIFE

Свободное общение между пользователями на форуме и постоянное обновление актуальных новостей - это способ постоянно оставаться в курсе событий и следить за болгарскими трендами, изменениями законодательства, юридическими нюансами. Консультации на BGLIFE помогают разобраться с самыми важными вопросами для путешественников или при планировании переезда и трудоустройства в Болгарии:

  • проблемы иммиграции и временного пребывания в стране для обучения, работы, получения права на жительство;
  • получение вида на жительство для тех, кто просто переезжает на ПМЖ, планирует получение гражданства или постоянно работает в стране;
  • покупка недвижимых объектов, причем как для тех, кто уже получил гражданство, так и для тех, кто не является резидентом государства;
  • оплата коммунальных платежей и прочие сферы, так или иначе связанные с Болгарией и проживанием в ней;
  • помощь в получении туристической визы для путешественников, которые хотят навестить страну.

Для русскоязычных граждан ресурс позволяет решать множество проблем, которые появляются у туристов и мигрантов. BGLIFE расскажет о жизни в Болгарии, а также о том, с какими препятствиями можно столкнуться, когда человек хочет получить болгарское гражданство или право на работу!

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