«Аэрофлот» перенаправит до четверти самолетов на черноморские курорты
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о перенаправлении части своего парка, простаивающего из-за пандемии, на полеты на юг России, пишет РБК со ссылкой на гендиректора группы "Аэрофлот" Михаила Полубояринова.
Как отмечает издание, в конце 2020 года у "Аэрофолота" простаивало 55 лайнеров, в первом квартале 2021 - 52. При этом расходы на содержание "парка на бетоне" высоки.
"Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении", — рассказал он.
Таким образом, "Аэрофлот" планирует увеличить количество рейсов в первую очередь на черноморские курорты России, а также планирует полеты по этим направлениям из российских регионов. В частности, будет увеличено количество рейсов из Москвы в Симферополь, Краснодар, Анапу, Геленджик.
При этом на черноморские курорты летают еще две "дочки" группы "Аэрофлот" (помимо одноименной компании) — лоукостер "Победа" и авиакомпания "Россия".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Курорты Кавказа, это какои аэропорт? Кагда Москва туда поналетит дополнительными реисами?
...не глупи. Геленджик -это отличный город курорт. Народ сюда летом ездит отдыхать, загорать и развлекаться с девчонками, а не политикой заниматься.
Хватит, что людЯм по месту их жительство мозги кругом все "прочищают".
А летают у них в основном самолёты не наши. И купить их сразу они не в состоянии. Значит - лизинг. А за лизинг надо платить вне зависимости от полётов. Чем новее самолёт, тем больше платёж по лизингу. Банкротится, однако фирма.
Давайте лучше всех в Геленджике соберем и пожелаем нашему луноликому царю-батюшке дальнейшего упоения собственной безнаказанностью.