«Аэрофлот» перенаправит до четверти самолетов на черноморские курорты

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о перенаправлении части своего парка, простаивающего из-за пандемии, на полеты на юг России, пишет РБК со ссылкой на гендиректора группы "Аэрофлот" Михаила Полубояринова.

Как отмечает издание, в конце 2020 года у "Аэрофолота" простаивало 55 лайнеров, в первом квартале 2021 - 52. При этом расходы на содержание "парка на бетоне" высоки. 

"Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении", — рассказал он.

Таким образом, "Аэрофлот" планирует увеличить количество рейсов в первую очередь на черноморские курорты России, а также планирует полеты по этим направлениям из российских регионов. В частности, будет увеличено количество рейсов из Москвы в Симферополь, Краснодар, Анапу, Геленджик.

При этом на черноморские курорты летают еще две "дочки" группы "Аэрофлот" (помимо одноименной компании) — лоукостер "Победа" и авиакомпания "Россия".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.04.2021, 11:47
    Гость: www

    Курорты Кавказа, это какои аэропорт? Кагда Москва туда поналетит дополнительными реисами?

  2. 09.04.2021, 11:28
    Гость: Русский

    ...не глупи. Геленджик -это отличный город курорт. Народ сюда летом ездит отдыхать, загорать и развлекаться с девчонками, а не политикой заниматься.
    Хватит, что людЯм по месту их жительство мозги кругом все "прочищают".

  3. 09.04.2021, 11:18
    Гость: Чукча

    А летают у них в основном самолёты не наши. И купить их сразу они не в состоянии. Значит - лизинг. А за лизинг надо платить вне зависимости от полётов. Чем новее самолёт, тем больше платёж по лизингу. Банкротится, однако фирма.

  4. 09.04.2021, 09:04
    Гость: Николай

    Давайте лучше всех в Геленджике соберем и пожелаем нашему луноликому царю-батюшке дальнейшего упоения собственной безнаказанностью.

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