«Аэрофлот» перенаправит до четверти самолетов на черноморские курорты

08:20 9.04.2021

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о перенаправлении части своего парка, простаивающего из-за пандемии, на полеты на юг России, пишет РБК со ссылкой на гендиректора группы "Аэрофлот" Михаила Полубояринова.

Как отмечает издание, в конце 2020 года у "Аэрофолота" простаивало 55 лайнеров, в первом квартале 2021 - 52. При этом расходы на содержание "парка на бетоне" высоки.

"Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении", — рассказал он.

Таким образом, "Аэрофлот" планирует увеличить количество рейсов в первую очередь на черноморские курорты России, а также планирует полеты по этим направлениям из российских регионов. В частности, будет увеличено количество рейсов из Москвы в Симферополь, Краснодар, Анапу, Геленджик.

При этом на черноморские курорты летают еще две "дочки" группы "Аэрофлот" (помимо одноименной компании) — лоукостер "Победа" и авиакомпания "Россия".