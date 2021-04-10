В ДТП в Турции пострадали 26 россиян, одна туристка погибла

20:43 10.04.2021

26 россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции, одна туристка погибла, сообщили в Ростуризме.

ЧП произошло на трассе Конья — Аксарай сегодня утром. Автобус вез в Каппадокию группу из 32 россиян.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге. Машина съехала в кювет и перевернулась.

"Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", - отметили в Ростуризме. В пресс-службе ведомства сообщили, что состояние шести российских туристов уточняется, 19 человек не получили серьезных травм, пишет ТАСС.

Погибшая россиянка жила в Хакасии, сообщил глава региона Валентин Коновалов в соцсетях. Власти республики окажут ее семье необходимую помощь.