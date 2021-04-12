Россияне массово стали отказываться от путешествий в Турцию

Туроператоры зафиксировали существенное снижение спроса россиян на туристические поездки в Турцию, пишет газета "Известия".

Это связывают, в первую очередь, с информацией об интенсивном росте числа заболевших коронавирусной инфекцией и возможно приостановкой авиасообщения между Турцией и Россией.

Так, в конце минувшей недели отмечались минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. Кроме того, выросло количество аннуляций уже запланированных поездок, их значения превысили стандартные показатели в десятки раз. 

В общей сложности, спрос на путевки в Турцию снизился на 25%. 

Ранее сообщалось, что из-за роста числа заболевших COVID-19 в Турции, чартерные и грузопассажирские рейсы в Турцию могут быть отменены, а для россиян, прибывших из Турции, может быть введен 14-дневный карантин. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.04.2021, 16:49
    Гость: Бобориха

    Что Бог делает, все к лучшему! Зачем вывозить деньги в Турцию и пр. страны, если можно поехать отдыхать в России? У нас такое природное разнообразие, на любой вкус.

  4. 12.04.2021, 12:17
    Гость: Бобёр

    Я сам переболел, тяжело. Но то, что делают политики с авиасообщением и экономикой - не поддерживаю, везде меры-полумеры, одним можно другим шиш. В итоге болезнь распростарняется (грипп это или ковид - неважно), а сферам бизнеса - Ж...

  5. 12.04.2021, 11:26
    Гость: Виктор

    11 апреля суточное количество зараженных Ковид-19 в Турции 51 тыс чел, во Франции 118 тыс человек! Путешествуйте люди по родной стране, рядом с которой не стояли ни Турция, ни Франция! Крым, Кавказское побережье, Северный Кавказ, Каспий, Урал, Карелия, Север, Алтай, Камчатка, Байкал, Волга, Селигер, Москва, Петербург, Золотое кольцо России!

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