Россияне массово стали отказываться от путешествий в Турцию

09:35 12.04.2021

Туроператоры зафиксировали существенное снижение спроса россиян на туристические поездки в Турцию, пишет газета "Известия".

Это связывают, в первую очередь, с информацией об интенсивном росте числа заболевших коронавирусной инфекцией и возможно приостановкой авиасообщения между Турцией и Россией.

Так, в конце минувшей недели отмечались минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. Кроме того, выросло количество аннуляций уже запланированных поездок, их значения превысили стандартные показатели в десятки раз.

В общей сложности, спрос на путевки в Турцию снизился на 25%.

Ранее сообщалось, что из-за роста числа заболевших COVID-19 в Турции, чартерные и грузопассажирские рейсы в Турцию могут быть отменены, а для россиян, прибывших из Турции, может быть введен 14-дневный карантин.