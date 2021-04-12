Россияне массово стали отказываться от путешествий в Турцию
Туроператоры зафиксировали существенное снижение спроса россиян на туристические поездки в Турцию, пишет газета "Известия".
Это связывают, в первую очередь, с информацией об интенсивном росте числа заболевших коронавирусной инфекцией и возможно приостановкой авиасообщения между Турцией и Россией.
Так, в конце минувшей недели отмечались минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. Кроме того, выросло количество аннуляций уже запланированных поездок, их значения превысили стандартные показатели в десятки раз.
В общей сложности, спрос на путевки в Турцию снизился на 25%.
Ранее сообщалось, что из-за роста числа заболевших COVID-19 в Турции, чартерные и грузопассажирские рейсы в Турцию могут быть отменены, а для россиян, прибывших из Турции, может быть введен 14-дневный карантин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что Бог делает, все к лучшему! Зачем вывозить деньги в Турцию и пр. страны, если можно поехать отдыхать в России? У нас такое природное разнообразие, на любой вкус.
И это правильно!
Чем ты переболел - сезонным ОРВИ? А причем тут мифический ковид?
Я сам переболел, тяжело. Но то, что делают политики с авиасообщением и экономикой - не поддерживаю, везде меры-полумеры, одним можно другим шиш. В итоге болезнь распростарняется (грипп это или ковид - неважно), а сферам бизнеса - Ж...
11 апреля суточное количество зараженных Ковид-19 в Турции 51 тыс чел, во Франции 118 тыс человек! Путешествуйте люди по родной стране, рядом с которой не стояли ни Турция, ни Франция! Крым, Кавказское побережье, Северный Кавказ, Каспий, Урал, Карелия, Север, Алтай, Камчатка, Байкал, Волга, Селигер, Москва, Петербург, Золотое кольцо России!