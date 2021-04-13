Власти Крыма разрешили лагерям принимать детей из всех регионов РФ

Детские лагеря, расположенные в Крыму, смогут принимать детей со всех регионов России, начиная с конца мая.

Как пишет "Интерфакс", соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности, внес глава Крыма Сергей Аксенов. 

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кинотеатров и ресторанов, закрыты хостелы. 

Отмечается, что бронировать места, принимать и размещать отдыхающих из всех регионов РФ с 27 мая будет с учетом эпидемиологической ситуации в регионе и при условии "неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований".

При этом отряды в лагерях могут быть сформированы только на 75% от максимально возможной нагрузки. При заезде в оздоровительные организации необходимо будет предоставлять результат тестирования на коронавирус. 

В минувшем году из-за пандемии COVID-19 отдых в детских лагерях Крыма был запрещен, позже отдых разрешили для детей из Крыма, Севастополя, Арктической зоны. При этом лагерь "Артек" возобновил прием детей из всех регионов в январе текущего года. 

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