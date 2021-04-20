Вернувшихся из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 два раза
С 1 мая россияне, вернувшиеся из-за границы, обязаны будут в течение пяти дней после прилета повторно сдать тест на коронавирус (с интервалом не менее суток). До 1 мая данное требование также будет действовать в отношении тех, кто вернется из Турции и Танзании.
Результаты тестов нужно будет загрузить на портал госуслуг.
В опубликованном документе Роспотребнадзора также отмечается, что сотрудники ведомства начнут выборочно тестировать в аэропортах иностранцев и лиц без гражданства на коронавирус.
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Февраль. Международный аэропорт Луанды. Всех пассажиров, и своих, и иностранцев, всех, по прилёту сажают в автобус и везут на специально оборудованную площадку, где тестируют на корону. На удивление для Анголы, всё организовано чётко, быстро и бесплатно. При этом им наплевать на все пассажирские тесты и сертификаты, которыми отдельные незрелые товарищи начинают трясти. Тестируют. Всех. И только потом таможня, граница, и Bem vindo a Angola. Март и апрель,- то же самое.
Кстати заболеваемость и смертность от ковида здесь очень умеренная. И в процентном соотношении, и в абсолютных цифрах.
и Анапу с Сочи, вашу мать!
Может конечно и нужное дело тестировать иностранцев. Но Россия третью строчку занимает, т.е. выходи из аэропорта на улицу, и своих тестируи, больше толку будет.
Какие "тесты"? Покажите официальный сертификат клинических испытаний хоть одного теста на "ковид". Нет никаких тестов - это обман со случайными результатами. Как могут существать "тесты", если самого патогена не существует?
ну вы захотели, "бесплатно". Не для того затевалось все это коронобесие, что бы бесплатно что то делать. Они быстрее обяжут 2 недели ежедневно тесты делать.