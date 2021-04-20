Вернувшихся из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 два раза

Самолет компании Transaero

С 1 мая россияне, вернувшиеся из-за границы, обязаны будут в течение пяти дней после прилета повторно сдать тест на коронавирус (с интервалом не менее суток). До 1 мая данное требование также будет действовать в отношении тех, кто вернется из Турции и Танзании.

Результаты тестов нужно будет загрузить на портал госуслуг.

В опубликованном документе Роспотребнадзора также отмечается, что сотрудники ведомства начнут выборочно тестировать в аэропортах иностранцев и лиц без гражданства на коронавирус.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 23:59
    Гость: чинделе

    Февраль. Международный аэропорт Луанды. Всех пассажиров, и своих, и иностранцев, всех, по прилёту сажают в автобус и везут на специально оборудованную площадку, где тестируют на корону. На удивление для Анголы, всё организовано чётко, быстро и бесплатно. При этом им наплевать на все пассажирские тесты и сертификаты, которыми отдельные незрелые товарищи начинают трясти. Тестируют. Всех. И только потом таможня, граница, и Bem vindo a Angola. Март и апрель,- то же самое.
    Кстати заболеваемость и смертность от ковида здесь очень умеренная. И в процентном соотношении, и в абсолютных цифрах.

  3. 20.04.2021, 22:34
    Гость: www

    Может конечно и нужное дело тестировать иностранцев. Но Россия третью строчку занимает, т.е. выходи из аэропорта на улицу, и своих тестируи, больше толку будет.

  4. 20.04.2021, 21:49
    Гость: :))

    Какие "тесты"? Покажите официальный сертификат клинических испытаний хоть одного теста на "ковид". Нет никаких тестов - это обман со случайными результатами. Как могут существать "тесты", если самого патогена не существует?

  5. 20.04.2021, 21:39
    Гость: они

    ну вы захотели, "бесплатно". Не для того затевалось все это коронобесие, что бы бесплатно что то делать. Они быстрее обяжут 2 недели ежедневно тесты делать.

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