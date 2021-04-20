Вернувшихся из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 два раза

19:46 20.04.2021

С 1 мая россияне, вернувшиеся из-за границы, обязаны будут в течение пяти дней после прилета повторно сдать тест на коронавирус (с интервалом не менее суток). До 1 мая данное требование также будет действовать в отношении тех, кто вернется из Турции и Танзании.

Результаты тестов нужно будет загрузить на портал госуслуг.

В опубликованном документе Роспотребнадзора также отмечается, что сотрудники ведомства начнут выборочно тестировать в аэропортах иностранцев и лиц без гражданства на коронавирус.